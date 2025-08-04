Группировка в клещах: судьба Покровска будет решена в августе – полковник СБУ

Российская армия фактически перекрыла снабжение группировки ВСУ в Красноармейске [Покровске], и вскоре город будет освобождён.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская армия охватывает Покровск с двух сторон, в такие клещи берут, с запада и севера. Перекрыли уже не только огневой контроль, они уже взяли под физический контроль дорогу, которая идет с Покровска на север, самую основную дорогу питания. Раньше была дорога смерти, а сейчас ее превратили в пустую.

То есть наш гарнизон, который там находится, боепитание, раненые и тому подобное, проводить его обеспечение можно только какими-то проселочными дорогами. А проселочными дорогами ты не обеспечишь группировку, состоящую, ну по разным данным, 4-6 бригад. Если человек в день должен пить 3 литра воды и кушать 3 килограмма еды. А ещё боекомплект», – сказал Стариков.