Группировки «Брянск», «Курск» и «Белгород» не нужны – Казаков обвиняет «истеричных патриотов»

Елена Острякова.  
21.08.2024 19:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Соцсети, Спецоперация, Украина


Создание группировок войск прикрытия госграницы «Белгород», «Курск» и «Брянск» вызвано не военной необходимостью, а страхом Минобороны перед протестами патриотической общественности.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Создание группировок войск прикрытия госграницы «Белгород», «Курск» и «Брянск» вызвано не военной необходимостью, а...

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«У меня сложилось впечатление, что создание военных группировок «Брянск», «Курск» и «Белгород» – это реакция наших верховно-политических властей на очередное истерическое поведение нашей патриотической общественности. Потому что есть военная группировка «Север», в зоне ответственности которой находятся все эти регионы. Она была создана под начало харьковской операции на севере Харьковской области в мае месяце. Ее просто усложнили в военно-бюрократическую структуру, создав еще военные группировки», – считает Казаков.

Созданные Минобороны группировки «Брянск», «Курск» и «Белгород» отвечают за защиту приграничных территорий от атак БПЛА и иных средств нападения.

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