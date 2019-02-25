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25.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Украина
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Группировки нацистов задействуют для срыва выборов на Украине

МВД Украины Арсена Авакова и СБУ, подчиняющееся Петру Порошенко, конфликтуют друг с другом, и это может быть использовано для срыва выборов путем массовых конфликтов между членами курируемых силовыми органами радикальных формирований.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что МВД, по сути, пребывает в состоянии противостояния с СБУ. Есть сегментация силовых структур, они не работают в унисон.

…Это может закончиться тотальной войной всех против всех с участием силовиков, что может стать и фактором срыва избирательной кампании вообще.

На отдельно взятых участках будут проводиться бои между «титушками» или «активистами», одни из которых завязаны на структуры МВД, «Национальный корпус», с другой стороны будет «Правый сектор», С14, т.е. «активисты», завязанные на СБУ.

Не исключаю, что выборы (при невыгодном для одной из сторон результате,- ред.) будут срывать путем массовых конфликтов между этими активистами на всех избирательных участках», – сказал Молчанов.

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