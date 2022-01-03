Группировку НАТО у границы с Россией возглавили албанцы

03.01.2022  17:28 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Албания, Дзен, НАТО, Прибалтика, Россия


Албанский контингент принял командование силами НАТО в Латвии.

Об этом сообщает пресс-служба Боевой группы передового присутствия НАТО в Латвии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Албанский контингент принял командование силами НАТО в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Боевой группы...

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«Албанский контингент Боевой группы передового присутствия НАТО в Латвии недавно провел церемонию передачи командования в лагере Адажи, – говорится на странице группы (NATO enhanced Forward Presence Battle Group Latvia). –  Мы хотим поблагодарить членов миссии, которые направляются домой, за их тяжелую работу и преданность делу, и поприветствовать новых участников миссии!».

Таким образом, к албанскому контингенту переходит командование группировкой Североатлантического альянса, базирующейся непосредственно у границы с Россией.

 

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