Группировку НАТО у границы с Россией возглавили албанцы
Албанский контингент принял командование силами НАТО в Латвии.
Об этом сообщает пресс-служба Боевой группы передового присутствия НАТО в Латвии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Албанский контингент Боевой группы передового присутствия НАТО в Латвии недавно провел церемонию передачи командования в лагере Адажи, – говорится на странице группы (NATO enhanced Forward Presence Battle Group Latvia). – Мы хотим поблагодарить членов миссии, которые направляются домой, за их тяжелую работу и преданность делу, и поприветствовать новых участников миссии!».
Таким образом, к албанскому контингенту переходит командование группировкой Североатлантического альянса, базирующейся непосредственно у границы с Россией.
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