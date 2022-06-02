Грустный Чичваркин: Российская оппозиция – сама себе Арестович

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Российская оппозиция тешит себя байками, которые не соответствуют действительности.

Об этом в интервью youtube-каналу, на котором сейчас вещают журналисты с ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы», заявил беглый российский журналист Евгения Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы (я себя тоже отношу к либеральной демшизе) любим байки следующего характера: экономически все рухнет само по себе (это не так), что есть раскол элит между «башнями Кремля» (это чушь собачья) и что Путин вот-вот склеит ласты. Это третья байка: всех надурил и себя не забыл. У нас нет своего Арестовича, поэтому мы должны дурить себя сами», – сказал Чичваркин.

Он признался, что считает Владимира Путина волевым политиком, и в Европе таких нет.

«Система устойчива, прежде всего, экономически. Этот год может быть феноменальным для России с точки зрения доходов, возможностей инвестиций и бла-бла-бла. Запас прочности очень большой. И поскольку у Европы нет воли ничего сделать с газом и с запретом на вхождение в порты судов, эмбарго всего, что добывается в России, только политиканские шумы, поэтому у Путина есть большая выручка. Она перекрывает все необходимые нужды, в том числе, на войну. Это будет продолжаться любое количество времени», – грустно подытожил Чичваркин.