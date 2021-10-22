Грузино-американский профессор поручился за «антироссийскость» действующей в Тбилиси власти

22.10.2021 20:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Говорить о пророссийскости официального Тбилиси просто смешно: и партия «Грузинская мечта», и политсила её противника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» – одного поля соросята.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukflife.tv» заявил ассоциированный профессор Университета Европы, доктор политических наук, исследователь в Королевском институте Chatham house Георгий Мчедлишвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мне очень жаль, что на многих украинских каналах говорят, что сейчас в Грузии пророссийское правительство. Это, кстати, очень плохо для отношений Украины и Грузии, которые обязаны держаться вместе и быть в тандеме, в данном случае, теперь уже и с Молдовой – страны, которые пытаются стать более европейскими изнутри. Понятно, что очень мало получается, но, во всяком случае, есть эта политическая воля. Почему приглашают только сторонников Саакашвили, и никогда не дают эфира человеку, который критически к нему относится и который постарается открыть глаза украинцам на часть той злой клеветы, которую говорят сторонники Саакашвили в адрес «Грузинской мечты», про её пророссийскость и всё такое», – негодовал профессор. «Если посмотреть, как укомплектованы эти партии, понятно, что костяк партии и «Грузинской мечты», и «Национального движения» – люди, получившие образование в Великобритании, Германии, США. Я как человек, который работал в университете около полутора десятков лет, знаю лично не одного и не двух из них. Могу поручиться, что их видение абсолютно прогрессивное, правильное, совершенно не пророссийское», – заверил Мчедлишвили.