Грузино-украинский скандал из-за Саакашвили разгорается дальше

24.04.2020, Киев, Михаил Рябов

Утреннее известие об отзыве из Украины посла Грузии из-за намерений Владимира Зеленского предоставить пост «вице-премьера по реформам» разыскиваемому на родине беглому президенту Михаилу Саакашвили получило продолжение – Киев и Тбилиси могут серьезно побить горшки.

Давид Арахамия, глава парламентской фракции партии Владимира Зеленского, крайне резко выступил по поводу протестов Грузии из-за Саакашвили.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше… И если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут значительно сильнее, чем у нас. Ну, понимаете, это же не США, которые говорят: «у вас будут дипломатические проблемы».

Я сам грузин, я прекрасно понимаю, как воспринимают Саакашвили при нынешней власти, – это просто попытка осуществлять давление. У нас суверенное государство, и никакая страна в мире не будет рассказывать, кого нам можно назначать на вице-премьера, а кого не нужно», – сказал Арахамия.

«Если я не ошибаюсь, то Украина всегда занимала до карантина второе место в Грузии по размеру туристического потока. Точно Грузии невыгодно потерять этот туристический поток просто так – потому что кто-то кого-то где-то назначил. Это неправильная риторика», – добавил соратник Зеленского.

Слова Арахамии вызвали беспокойство экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, ныне – соратника Юлии Тимошенко.

«Стратегического партнера Украины оскорбили и по сути, и по форме. Необходимо четко понимать, что Грузия поддерживала и поддерживает Украину в ПАСЕ и в ООН – во всех вопросах, связанных с противодействием агрессии России. После скандальных заявлений Арахамии должна быть срочная реакция трех людей, которые по Конституции определяют внешнюю политику Украины. Это президент, глава МИД и премьер-министр. Если они не опровергнут это заявление, то официальная позиция Грузии будет жесткой», – предупреждает Наливайченко.