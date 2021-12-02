«Грузинская мечта» прогнила: Саакашвили может с триумфом выйти на свободу

«Наблюдая за судебным процессом, создается впечатление, что Саакашвили вот-вот выйдет из зала суда и победоносно прогуляется по проспекту Руставели под защитой той же самой охраны, что призвана его держать в клетке».

Об том, почему списывать Михаила Саакашвили со счетов было бы слишком наивно, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» объясняет Темур Пипия, политэкономист из Тбилиси.

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…В Грузии не прекращается противостояние двух основных политических сил – правительственной партии и коалиции во главе с Единым Национальным движением (ЕНД) – партией Михаила Саакашвили.

После того, как Саакашвили был задержан и заключен в тюрьму, перманентные акции оппозиции вынудили власть перевести его в военный госпиталь, который находится в грузинском городе Гори.

Добившись перевода из тюрьмы в госпиталь своего «вождя», оппозиция идет дальше и добивается уже его освобождения. Планируется ряд акций с требованием выпустить Саакашвили на волю.

«Грузинская Мечта» (правящая политическая сила) не устает обвинять оппозицию в попытках «взорвать» ситуацию и вновь организовать «революцию», то есть, своеобразный «розовый переворот -2».

Политический кризис перешел в активную фазу после печально известных погромов во время приезда в Грузию депутата Госдумы РФ Гаврилова еще два года назад. Гаврилов, никак не сомневаясь в грузинском гостеприимстве и сев в любезно предоставляемое кресло председателя парламента, дал повод для штурма здания оппозицией.

Захватить парламент тогда не вышло, но зато оппозиция получила благоприятные условия перед парламентскими выборами 20-го года. При активной поддержке послов ЕС, США и Германии, оппозиция сумела заставить «Мечту» с ног до головы перевернуть избирательный кодекс, сделав его более удобным для взятия реванша в приближающихся парламентских выборах прошлого года.

Несмотря на тяжелый социально-экономический фон и перехваченную оппозицией инициативу, в результате парламентских выборов 2020 года не произошла смена власти. Благодаря широко использованным разным методам фальсификации «Мечта» сохранила парламентское большинство и сформировала правительство. Но выборы выявили уязвимое положение правящей верхушки и хрупкий баланс политических сил. Как следовало ожидать, политический кризис не был разрешен и пронесся и через выборы местного самоуправления, организованные еще через год, в начале октября 2021-го.

Выборы местного самоуправления еще нагляднее показали уязвимость положения «Грузинской Мечты». Если в результате парламентских выборов 20-го года, она потеряла конституционное большинство, теперь она не смогла победить в первом туре выборов аж в 20-и городах и районных центрах Грузии, включая столицу. Кроме столицы, «Мечта» в первом туре не смогла обеспечить победный перевес еще и в городах Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди… то есть в населенных пунктах, где сосредоточено подавляющее большинство избирателей. Такое впервые случается после 2012 года, когда Саакашвили потерял власть в пользу нынешней правящей верхушки.

Саакашвили – «Великий реформатор» или шулер политики?

Придя к власти неконституционным путем в 2003 году, в течение 9-и лет Михаил Саакашвили действительно провел впечатляющие реформы, заслужив от Буша младшего звучащую оценку «Маяка демократии». С неудержимым азартным характером президент Мишико словно бурей прошелся по всем направлениям формирования нового грузинского постсоветского устройства, начатого при Шеварднадзе. В противовес вяло действующему старому политику от брежневского КПСС, вождь «Революции роз» быстро завершил формирование неолиберального капитализма со всеми атрибутами колониального положения периферийной страны.

При этом, преимущественной мотивацией кучки «революционеров» были собственные интересы. Быстро был сформирован олигархический круг лиц, в руках которых оказались рычаги управления государством, экономикой и социальной сферой.

Социальная демагогия Саакашвили тогда вылилась в наведении порядка во всех сферах деятельности государственных учреждении, включая полицию. Были предприняты меры пресечения взяточничества на житейском уровне во всех сферах функционирования государства. Были внедрены достижения современных информационных технологий. Появились единые государственные реестры для обслуживания населения самыми разными госуслугами. Появился прямой электронный доступ к разному роду документациям и информации, минуя бюрократию. Полиция и госслужащие перестали брать взятки, опасаясь потери резко повышенных зарплат и разного рода социальных пакетов.

Все шло великолепно до момента общемирового кризиса, который, к тому же, совпал с конфликтом 2008 года. Социальный и экономический кризис не чувствовался. Более того, ускоренно восстанавливались туристическая инфраструктура, дороги, городская инфраструктура ряда городов, была налажена бесперебойная подача электроэнергии, выжит был бандитизм и традиционная грузинская организованная преступность.

Получив конституционное большинство в парламенте, ЕНД установило однопартийную систему. Были под собой похоронены: парламент, судебная система, СМИ, почти весь бизнес. Ужесточилась полицейская система. Был наведен порядок, но порядок этот можно назвать голодным – потому, что для большинства населения он не принес ощутимых положительных результатов.

Несмотря на повышение общей экономической активности, проблема безработицы после «Революции роз» обострилась. По официальным данным показатель безработицы вырос от 12,6% в 2003 году до 16,3 % в 2010 году, а безработица среди городского населения достигла – 30%! Трудовое законодательство было низведено до полного бесправия нанимающихся, в противовес полноправия нанимателей. Количество получающих пособия лиц выросло с 279 тысяч в 2007 году (6,4 % от численности населения) до 430 тысяч в 2011 году (9,7 % от численности населения). По данным американского института NDI, в 2010 году 25% респондентов заявило, что не имеют достаточное средство на продукты питания, а 42% – на покупку одежды.

Возросла трудовая эмиграция. Соответственно, денежные переводы эмигрантов – примерно с 0,5 млрд долларов в 2006 году, выросли до 1,2 млрд долларов в 2011 г. Они впервые стали решающей долей доходной части бюджета населения. Внешний долг Грузии по сравнению с 2006 годом, в 2010 году вырос примерно с 1,7 до 4,2 млрд американских долларов, то есть в двое за четыре года!

Резко упали показатели экономического роста после 2008 года. Государственный бюджет в 2009 году по сравнению с предыдущим сократился на 10,9%, а прямые иностранные инвестиции по сравнению с 2007 годом в 2011 году с 2 млрд долл. сократились до 1 млрд долл., то есть упали вдвое!

К маю 2011 года, по результатам американской социологической службы IRI, примерно 60% населения Грузии не поддерживала власть.

Катастрофа в 5-дневней войне в Южной Осетии и постепенное ухудшение социально-экономического положения, связанное и с войной, и разразившиеся общемировым экономическим кризисом, вынудило ЕНД пойти на дальнейшее закручивание гаек. И на воле, и в тюрьмах создается невыносимая атмосфера подавления недовольных.

Подошла пора выборов 2012 года. Возрастающее недовольство масс и раскол в правящей верхушке подорвали силу властной вертикали. Диктатура пала.

Мечтающая Грузия и властвующая «Мечта»

«Грузинская Мечта» во главе с российским миллиардером Бидзиной Иванишвили пришла к власти, разгромив партию Саакашвили при поддержке подавляющего большинства населения. Но уже через 4 года – в парламентских выборах-2016, она теряет былую поддержку. Быстро переставшие верить мечте «о такой жизни, как в те хорошие времена» (именно к такому обещанию прибегнул миллиардер Иванишвили), люди в основном голосуют не за «Мечту», а против ЕНД. Еще через два года, в 2018-м, кандидатура «Мечты», гражданка Франции и потомок меньшевистской эмиграции Саломе Зурабишвилии, с минимальным отрывом выходит на второй тур выборов и побеждает исключительно за счет беспрецедентной мобилизации голосующих против ЕНД.

Выборы 2020 года зафиксировали дальнейшее падение поддержки «Мечты». Она получает простое большинство в парламенте.

И вот, совсем недавно, результаты местных выборов месячной давности, прямо говорят о том, что в 2024-м «Мечта» вполне может потерять власть, проиграв очередные парламентские выборы. Во всяком случае, вместо не раз громогласно анонсированного «Мечтой» «уничтожения» ЕНД, получаем пошаговое укрепление положения последнего с каждым новым витком выборов.

К власти «Мечта» пришла с обещаниями: 1. Покончить с авторитарной диктатурой Михаила и его соратников, и прекратить гонения политических оппонентов; 2. Прекратить агрессивное противостояние с Россией в ущерб интересам Грузии; 3. Поддержать реальный сектор экономики, создать рабочие места и эффективную систему социальной поддержки;

Первые два обещания «Мечта» выполнила частично. Были сглажены острые углы политики прежней власти. Хотя действие таких одиозных законов, как антикоммунистический, по сути русофобский закон – «Хартия Свободы», также закон об оккупированных территориях, не было приостановлено. Общая политика сближения с НАТО и США продолжается.

Что касается крайне неолиберальной экономической и социальной политики, верхушка «Мечты» благополучно ее переняла со всеми плодами 9-летных стараний правительства Саакашвили, включая безраздельное монопольное положение в экономике.

В результате, с 2012 года (год прихода к власти «Мечты) по сей день вновь продолжается постепенное абсолютное и относительное обнищание населения Грузии. Можем привести некоторые прямые и косвенные показатели этого процесса. По сравнению с 2012 годом цены на такие продукты первой необходимости, как хлеб, мясо, рыба, молоко и молочные продукты, также на бензин, выросли минимум вдвое. Курс грузинского лари по сравнению с американским долларом упал также вдвое. Инфляция уверенно съедает все виды дохода: зарплаты, пособия и пенсии. Соответственно, на момент падения Сааакашвили реальный доход и работающих (в том числе и в госучреждениях и силовых ведомствах, что чревато) и неработающих был гораздо выше. Людей трудно утешить аргументом, что мировой экономический кризис привел бы к такому результату при любой власти.

В прошлом году число бенефициаров социального пособия впервые достигло полмиллиона, то есть 13,5% от официальной численности населения; По официальной статистике в этом году уже 800 тыс. человек, то есть 21% от официальной численности населения, то есть каждый пятый (!) житель находится ниже черты абсолютной бедности.

Трудовая эмиграция не прекратилась. В 2019 году денежные переводы эмигрантов составили 1,933 млрд долларов, что значительно превысило показатель прямых иностранных инвестиций (1,336 млрд долларов)! То есть, денежные переводы эмигрантов стали не просто серьезнейшим составляющим бюджетной системы общества (и, к счастью для правящей верхушки, серьезным стабилизирующим фактором), более того, при «Мечте» трудовая эмиграция впервые стала поощряемой частью государственной политики занятости! Саакашвили эмигрировать хоть не призывал!

Дефицит по части наполнения бюджета первых 10 месяцев этого года составил 2,151 млрд грузинских лари (17% от доходной части госбюджета), что является рекордным показателем такого дефицита последних 10 лет; Минимальная зарплата в Грузии самая низкая в постсоветском пространстве и составляет 20 лари (менее 7 долларов США); Трудовое законодательство вновь остается одним из самых ущемляющих права занятых среди постсоветских стран. Список можно продолжить!

Вот почему подавляющая часть голосующих за «Мечту» на самом деле голосуют не за «Мечту», а против ЕНД. Точно также, значительная часть голосующих за ЕНД на самом деле голосуют против крайне ущербной социально-экономической политики «Мечты». При этом, примерно половина избирателей голосует «ногами», игнорируя выборы и эти две олигархические партии.

Время работает против «Мечты»

На этом этапе ни одна из этих политических сил не обладает достаточной поддержкой населения, чтобы переломить ситуацию. Но у ЕНД есть весомый аргумент – международная поддержка. Если все останется как сейчас, время неуклонно поработает против «Мечты».

И еще: уж больно подозрительно совпадает появление Саакашвили, словно черта из табакерки, с резким обострением ситуации по периметру границ России: в Украине, белорусско-польской и армяно-азербайджанской границе. Во всяком случае, тайное возвращение Саакашвили с возможным его вторичным «воцарением» чревато очередным обострением ситуации с Россией, что вполне адекватно впишется в вышеописанную общую картину. Если Запад планирует создать максимальные трудности России, он несомненно постарается запастись таким испытанным козырем, как управляющий Грузией Саакашвили и ЕНД. Показательно, что весь период нахождения в оппозиции, ЕНД с вождем своим пользуется не прекращающей и агрессивной поддержкой со стороны западных дипломатов и политиков, нагло прессингующих власть Грузии.

Если Западу вновь понадобится резкое обострение ситуации в Южном Кавказе вплоть до нового военного конфликта с участием России, свергнуть прогнившую «Мечту» не представляет особой трудности.

К слову, наблюдая за судебным процессом, создается впечатление, что Саакашвили вот-вот выйдет из зала Суда и победоносно прогуляется по проспекту Руставели под защитой той же самой охраны, что призвана его в клетке держать.

Сказанное выше наводит на горькую мысль, что право-радикальный проамериканский реванш в Грузии возможен, и он может произойти еще до 2024 года, то есть, до очередных парламентских выборов.

Именно так и может разрешиться данное противостояние, хотя она никак не приведет к политической стабильности. Дело в том, что противоборство двух фракции олигархической верхушки подпитывается противостоянием – США-Россия. А более глубоким содержанием кризиса является кризис общественной системы. Сегодня не видна перспектива нейтрализации ни одного из этих двух факторов непрекращающихся столкновений и мордобоя в нашей маленькой и красивой южнокавказской стране.

P.S. Оппозиция при открытой поддержке американского посла вынудила власть допустить Саакашвили в судебный зал. Саакашвили овладел весьма эффектной трибуной и имеет возможность в прямом эфире (!) обратиться к соотечественникам прямо из судебного зала!