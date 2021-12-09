«Грузинская мечта» включилась в открытое противостояние с послами США и ЕС

В Грузии все привыкли, что западные дипломаты являются главными «экспертами» политических и общественных процессов. Время от времени они выдают «ценные» указания по текущим вопросам, которые выглядят как приказания. Главные политические силы, включая правительственные, подвержены иностранному влиянию и следуют по заданному алгоритму действий, да еще объясняясь в любви.

Но в последнее время наблюдаются интересные повороты в отношениях Грузии с Западом. Правящая партия «Грузинская мечта» и ее лидеры не просто не следуют за вышеупомянутыми ЦУ, но смеют вступать в полемику с представителями Запада.

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«ПолитНавигатор» описывал ситуацию вокруг арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, когда дипломатический корпус западных стран шаг за шагом добивался от «Мечты» сначала перевода того из тюремной больницы в госпиталь, затем – его присутствия на суде с мощным информационным обеспечением, включая прямые трансляции его пламенных «изобличительных» речей. «Мечта» тем самым получила продолжительную головную боль и сильно подогреваемую политическую нестабильность.

Но борьба между западными дипломатами и «Мечтой» ведется по крайней мере еще в двух важнейших направлениях: первое – по вопросу контроля над судебной системой, и второе – условий избрания будущего парламента в 2024 году.

На днях парламент Грузии утвердил кандидатуры четырех новых судей Верховного суда. Тем самым «Мечта» укрепила свои позиции в главенствующем органе судебной системы, что дает ей гарантии в свою пользу решать спорные вопросы, в том числе и легитимности власти. В условиях нестабильной политической ситуации и постепенного падения поддержки надежный контроль над Верховным судом для «Мечты» приобретает критическое значение. Именно этим обстоятельством можно объяснить не просто отказ от рекомендаций послов и международных структур, но и довольно острое полемическое противостояние, на что осмелилось трусливое руководство партии власти.

Проигнорировав предложения Венецианской комиссии сначала провести судебную реформу и только после этого провести отбор судей, «Мечта» через парламент Грузии назначила судей в соответствии с действующим законодательством. Тем самым «Мечта» проигнорировала также и соответствующее воззвание послов США и ЕС.

Более того, «Мечта» пошла на нарушение ранее подписанного соглашения по судебной реформе. Посол ЕС Карл Харцель поспешил заявить о том, что назначение судей Верховного суда лишило Грузию 75 миллионов евро, так как это было сделано без учета мнения европейских партнёров из Венецианской комиссии. Хотя для миллиардера Иванишвили, реального управленца Грузией, эти деньги кажутся копейками, когда речь заходит об укреплении подорванной позиции перед труднейших будущих баталий за власть.

На днях же председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поспорил с послом США в Грузии Келли Дегнан о целесообразности снижения проходного барьера на выборах в парламент с 5 до 2%. «Мечта» в последний момент задумалась, что партии будет трудно получить даже простое большинство в будущем парламенте, что равносильно потере контроля над правительством, и ищет любого способа не допустить этого. Сохранение 5-процентного барьера обеспечит несколько мандатов победившей партии, которые могут отойти партиям аутсайдерам в случае преодоления ими барьера.

Кобахидзе заявил, что правящая партия намерена проводить парламентские выборы в 2024 году по старым правилам, то есть с избранием мажоритарных депутатов, а проходной барьер будет составлять 5%. Тем самым Кобахидзе не скрывает намерения нарушить соглашение от 19 апреля между правящей командой и оппозицией. Посол США и посол ЕС в Грузии, также глава Евросовета Шарль Мишель принимали непосредственное участие в достижении этого соглашения.

Удивленная таким непослушанием, Келли Дегнан обвинила «некоторых людей» в непонимании «самой сути демократии» и напомнила, что однопартийное правление «создает угрозу тирании со стороны большинства».

Келли Дегнан.

Нет никаких сомнений, что Дегнан здесь открыто критикует правящую партию и обвиняет в создании угрозы тирании, что является серьезным предупреждением и, почти со стопроцентной вероятностью, прелюдией более острого противостояния.