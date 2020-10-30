Грузинская оппозиция обещает прямой диалог с Россией

30.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Для защиты своих национальных интересов Грузии необходим прямой диалог с Россией.

Об этом в интервью «Известиям» заявила экс-спикер парламента республики, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

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Отвечая на вопрос, есть ли разница для диалога с Россией, кто после предстяощих парламентских выборов придет к власти — правящая «Грузинская мечта» или партия Саакашвили ЕНД, она сказала, что даже не рассматривает перспективу победы последней.

«Мы этого не допустим. Впрочем, радикальной воли что-то менять у этих партий просто нет. Понятно, что надо раз и навсегда разрубить гордиев узел и начать переговорный процесс, чтобы в первую очередь защищать грузинские интересы. Грузия – страна парадоксов. Хотя для защиты наших интересов необходимо разговаривать по всем направлениям, в том числе вести прямой диалог с Россией, на это власть не решается», – сказала политик.

По ее словам, улучшение отношений между Москвой и Тбилиси после выборов зависит от расстановки сил в парламенте.

«Если мы получим то количество голосов, которое нам позволит влиять на внешнюю политику Грузии, то я сделаю всё, чтобы начать переговорный процесс с Россией. Если такой возможности не будет, то, наверное, этот процесс в лучшем случае будет буксовать. Надеюсь, что улучшение все-таки будет и мы сможем начать налаживать наши отношения», – отметила Бурджанадзе.