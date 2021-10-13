Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
13.10.2021 22:24 (Мск), Тбилиси, Николай Осипов
 
Грузия, ЕС, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, экстремизм
Просмотров:

Грузинская оппозиция пошла на обострение и готовит иск в Страсбургский суд

Представители грузинской оппозиции грозятся подать иск в Страсбургский суд, если Апелляционный суд Грузии не...

Представители грузинской оппозиции грозятся подать иск в Страсбургский суд, если Апелляционный суд Грузии не удовлетворит иск «о пересчете и фальсификации голосов на выборах в органы местного самоуправления».

Об этом заявила лидер партии «Дроа» Елена Хоштария, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в Тбилиси.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это должен быть очень важный прецедент. Мы доведем это до конца. Должно быть получено решение Страсбурга, и гражданин Грузии, прежде всего, должен выиграть у правительства Грузии дело о фальсификации голосов, которое войдет в историю как прецедент и в будущем защитит наших граждан от фальсификации выборов», – сказала Хоштария.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоялись 2 октября. Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набрав 47% голосов, оппозиционная партия «Единое национальное движение» набрало 31%, а «Дроа» – 1%.

Напомним, ранее представители международных организаций, комментируя итог выборов в Грузии, заявили, что процесс голосования проходил в достаточно прозрачной и демократичной обстановке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть