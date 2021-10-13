Грузинская оппозиция пошла на обострение и готовит иск в Страсбургский суд

13.10.2021 22:24 (Мск), Тбилиси, Николай Осипов

Представители грузинской оппозиции грозятся подать иск в Страсбургский суд, если Апелляционный суд Грузии не удовлетворит иск «о пересчете и фальсификации голосов на выборах в органы местного самоуправления».

Об этом заявила лидер партии «Дроа» Елена Хоштария, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в Тбилиси.

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«Это должен быть очень важный прецедент. Мы доведем это до конца. Должно быть получено решение Страсбурга, и гражданин Грузии, прежде всего, должен выиграть у правительства Грузии дело о фальсификации голосов, которое войдет в историю как прецедент и в будущем защитит наших граждан от фальсификации выборов», – сказала Хоштария.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоялись 2 октября. Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набрав 47% голосов, оппозиционная партия «Единое национальное движение» набрало 31%, а «Дроа» – 1%.

Напомним, ранее представители международных организаций, комментируя итог выборов в Грузии, заявили, что процесс голосования проходил в достаточно прозрачной и демократичной обстановке.