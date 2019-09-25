Грузинская президентша в ООН затянула старую песню о «русской оккупации»

25.09.2019, Нью-Йорк, Михаил Рябов

Россия оккупировала 20% территории Грузии, однако Тбилиси не будет предпринимать новые попытки возвращения мятежных провинций под свой контроль военным путем.

Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили (сторонники беглого экс-президента Михаила Саакашвили клеймят ее как «пророссийскую»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зурабишвили назвала находящуюся в вассальной зависимости от США Грузию «суверенной и независимой».

«Сегодня мы с гордостью остаемся на карте независимых, суверенных, демократических стран. Эта стойкость – по-прежнему наш ответ на фоне трагедии 2008 года, в ходе которой Россия оккупировала 20% нашей территории», – сказала она.

«Как президент Грузии я здесь должна высказать страдания наших людей, которые живут вдоль административной границы, которая разделяет», – добавила Зурабишвили, подчеркнув, что «внутри оккупированных территорий в Абхазии и Цхинвали постоянно происходит нарушение прав человека» – ограничивается перемещение, доступ к образованию и т.п.

Далее Зурабишвили озвучила циничную заботу о сохранении самобытности Абхазии (как известно, в свое время республика поднялась на борьбу против диктата грузинских националистов, отказывавших абхазскому населению именно в соблюдении гуманитарных прав).

«Оккупированная Абхазия, где не только грузинский язык, но и абхазский находится на грани исчезновения… А мир без абхазского языка, самобытности, обеднеет», – посетовала президент Грузии.

Тем не менее, заверила Зурабишвили, Тбилиси не будет предпринимать новых попыток возвращения потерянных провинций силовым путем. В доказательство она сообщила, что Грузия, якобы, отвела военных от границ Абхазии и Южной Осетии.