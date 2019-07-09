Грузинские авиакомпании продолжают летать в Россию

09.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Грузинские авиалинии продолжают и дальше выполнять рейсы в Москву, несмотря на запрет, введенный с сегодняшнего дня со стороны Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении крупнейшей в Грузии авиакомпании «Georgian Airways», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для перелетов в Москву грузинская авиакомпания будет использовать схему «транзитного» авиарейса, когда самолет из Тбилиси будет совершать короткую посадку в столице Армении Ереване и сразу же вылетать в Москву.

«В связи с введением эмбарго на полеты между Россией и Грузией, объявленного Российской Федерацией, после 8 июля 2019 года «Georgian Airways» изменили расписание регулярных рейсов Тбилиси-Москва-Тбилиси и теперь предлагаем следующий маршрут два раза в день: Тбилиси – Ереван – Москва – Ереван – Тбилиси.

Чтобы обеспечить вам – нашим уважаемым Клиентам, возможность продолжать комфортно и безопасно, с экономией по времени совершать перелеты между Россией и Грузией, во время посадки в Ереване, Пассажиры остаются на борту, а также их багаж не будет выгружен, таким образом максимальное время транзита составит 35 минут», – говорится в сообщении авиакомпании.