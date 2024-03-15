Грузинские банды поставили на уши Польшу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Каждый десятый грузин, проживающий в Польше, совершил уголовное преступление на территории этой страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает польская газета «Речь Посполитая», ссылаясь на данные Главного управления полиции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В 2023 году было совершено 10% преступлений среди всех граждан Грузии, легально проживающих в Польше», – пишет издание.

Газета рассказывает о 31летнем грузине, который поставил на поток подделку документов, в том числе водительских прав и паспортов, для иностранных водителей, оказывающих транспортные услуги на территории Польши. Лишь этом преступнику предъявлено 400 обвинений.

Примечательно, этот грузин, в итоге получивший полтора года лишения свободы, как и многие его соотечественники, воспользовался льготами, введенными три года назад, согласно которым граждане Грузии могут въезжать в Польшу без визы по биометрическому паспорту.

«Эта история показывает, насколько сильно злоупотребляют пропускными пунктами, созданными для привлечения иностранных рабочих», – продолжает газета.

Всего в Польше легально проживает 27 тысяч граждан Грузии, 2714 из них совершили преступления в 2023 году.

«Процент людей [из Грузии], совершающих преступления, превышает процент украинцев и белорусов, которые массово к нам приезжают. Относительно небольшая группа граждан Грузии несет ответственность за каждое шестое иностранное преступление, совершенное в Польше в 2023 году», – указывает «Речь Посполитая».

123 выходца из Грузии нарушили судебные запреты, например, на вождение автомобиля – годом ранее таких случаев было 70. 87 грузин были пойманы на подделке документов. В 2023 году граждане Грузии чаще всего обвинялись в кражах (1111 человек), вождении автомобиля в нетрезвом состоянии (410), различных видах преступлений, связанных с наркотиками (361) и кражах со взломом (135).

Кроме того, грузинские банды совершают грабежи и нападения, в том числе на пункты обмена валюты, так, в прошлом году такие группы совершили 40 грабежей и краж. При этом граждане Грузии совершили в 2023-м 8 убийств (3 в 2022 году) и 12 изнасилований (7 годом ранее). Они стали причиной 33 ДТП, что на 12 больше, чем в 2022 году.

Впрочем, достаточно серьезный вклад в уголовную статистику вносят и украинцы.

«По данным Главного управления полиции, в 2023 году в Польше преступления совершили в общей сложности 17 278 иностранцев. Это увеличение на 2,4 тысячи по сравнению с 2022 годом, и в пять раз больше, чем 10 лет назад. Статистика показывает, что чаще всего преступления совершали украинцы (более 50 процентов обвиняемых иностранцев), затем идут грузины (более 2,7 тысяч) и белорусы (более тысячи человек)», – отмечает издание.