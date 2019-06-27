Грузинские дипломаты готовы идти в НАТО по трупам своих соотечественников

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Грузинским дипломатам плевать на людские потери в своём маниакальном стремлении стать частью НАТО.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил старший научный сотрудник Института международных исследований университета МГИМО Алексей Токарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для нас, для российского руководства, для людей, которые занимаются Грузией профессионально, самое негативное – это не грузинские топонимы имени американских политиков. Самое негативное – это сближение Грузии с НАТО, постоянные кулуарные разговоры о том, что в Грузии когда-то будет открыта база НАТО. Это цель Грузии, цель грузинских внешнеполитических чиновников.

Однажды я спросил одного из них в закрытом формате, зачем вас 18 человек погибло в Афганистане, это был 2013 или 2014 год, он ответил: это наши национальные интересы, это наша плата за наши союзнические отношения с Соединёнными Штатами», – рассказал Токарев.