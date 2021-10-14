Грузинские эксперты: В нашей стране готовят солдат Османской империи

14.10.2021 08:44 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Одной из наиболее главных задач турецкой экспансии в Грузию, в частности в Аджарию, – пропаганда ислама.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» рассказал председатель Альянса патриотов Грузии Давид Тархан-Моурави.

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«В Аджарии очень много бедных людей. Вот рождается ребенок. Приходят проповедники в дом и предлагают сто долларов в месяц, если ребенку сделают обрезание, и он станет мусульманином. Потом он бесплатно будет ходить в турецкий детский сад, в турецкую школу, где не соблюдаются стандарты нашего министерства образования, а потом его заберут в Стамбул в университет. Эти студенты из Стамбула никогда не возвращаются программистами или химиками. Нет! Только в качестве проповедников ислама, поскольку получают религиозное образование», – говорит политик.

Он соглашается с мнением, что Турция, как в старые времена, готовит новых янычаров.

«Верно. Мы не против ислама. Но эти люди в реальности – солдаты Османской империи», – подчеркнул Тархан-Моурави.

В свою очередь политолог Гулбаат Рцхиладзе считает, что в Аджарии рождается куда более жесткий вариант ислама, чем в традиционно мягкой Грузии.

«Аджарские грузины и в Сирию ездили воевать, и угрожали оттуда нашим мусульманам, что они отправятся в ад как неверные. Отец одного из этих ребят даже дал интервью, где утверждал, что его сын прав, как истинный салафит. Россия пока демонстрирует что-то вроде ступора. После того, как явный враг Саакашвили потерял власть, ее внимание притуплено. Но прямой враг лучше скрытого. Русским кажется, что против американского влияния можно использовать турецкое, забывая, что Турция – это нож, который в любой момент повернется против тебя», – предупреждает Рцхиладзе.