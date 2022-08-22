Грузинские НПО требуют визовый режим для россиян. Правящая «Мечта» жестко их блокирует

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Неправительственные организации обратились к властям Грузии с призывом немедленно ввести визовый режим для граждан России. НПО также требуют пересмотреть правовой статус россиян, уже въехавших на территорию Грузии.

При этом авторы обращения не удержались и выразили однозначную поддержку Киеву в связи с действиями РФ «запрещенными международным правом и правилами войны».

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Обращение вполне вписывается в ксенофобскую кампанию, цель которой – изолировать от остального мира и закрыть россиян в границах своей страны. Кстати, международная кампания берет начало с Грузии, где проамериканская оппозиция раньше всех потребовала ограничение въезда российских граждан. И вот подключились также и «общественные» движения, призванные остаться аполитичными.

Вышеупомянутые НПО, которых с трудом можно назвать «грузинскими», являются откровенно прозападными, выступающими за трансатлантическую интеграцию. Они щедро финансируются западными фондами и посольствами. К примеру, среди авторов обращения оказались такие влиятельные прозападные НПО, как фонд «Открытое общество – Грузия» и Ассоциация молодых юристов Грузии.

Визовый режим для россиян потребовали также и НПО, защищающие права сексуальных меньшинств, видимо решившие таким образом отомстить за очередной провал тбилисского «Прайд-Марша» из-за протестов «пророссийских» организации.

Аргументация требования не пускать россиян без виз в Грузию никак не похожа на аргументацию «аполитичных объединений. Скорее, они сродни опасениям государственных структур, защищающих безопасность страны в военное время.

Вот отрывок из обращения:

«Мы считаем, что контроль въезда в Грузию российских граждан и их бизнеса является вопросом национальной безопасности. В частности, продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные Российской Федерацией в Грузии, преступления против человечности, непрекращающийся конфликт в Украине и часто используемый Российской Федерацией подход – интервенция в другую страну под предлогом т. н. защиты своих граждан – создают достаточное основание для введения визового режима».

Вдумайтесь: НПО опасаются вторжения России в Грузию под предлогом защиты своих граждан.

Почему НПО используют аргумент, в который трудно поверить, но и слова не скажут о другом, который, наоборот, как раз и может показаться очевидным и понятным? Ведь на данный момент для граждан Грузии действует односторонний визовый режим, введенный Россией еще в 2000 году. К тому же туристические и деловые визы не выдаются уже давно, что создает большие проблемы для граждан Грузии, желающих поехать в РФ.

Кроме того, самой большой грузинской диаспорой является диаспора, проживающая в России, и трудовая миграция в Россию тоже самая большая. Было бы логично аргументировать требование восстановить баланс, и визовый режим для граждан России ввести в порядке симметричного ответа.

Но прозападные НПО же не могут заикнуться об этом потому, что визовой режим для граждан России односторонне (!) был отменен Михаилом Саакашвили в 2011 году спустя каких-то 3 года после военного столкновения с Россией! Главный «патриот» и военачальник Мишико напрочь отверг тогда все соображения «безопасности», сославшись на пользу развития туризма.

А что «Грузинская мечта»? Правящая партия считает, что введение визового режима с Россией приведет «к дестабилизации и войне».

На днях «Грузинская мечта» начала кампанию против оппозиционных НПО, справедливо считая их политическими оппонентами. «Мечта» пытается обеспечить прозрачность финансирования НПО и более откровенно защищается от их нападок.

Буквально накануне разразился скандал в связи с отказом допустить НПО «Справедливые выборы» (ISFED) в рабочую группу по пересмотру избирательного кодекса. ISFED является влиятельным НПО с 27-летным стажем работы, и табу на критику таких «неприкасаемых» организации «Мечта» резко нарушила. Посольства США и ЕС уже отреагировали и однозначно защитив ISFED жестко осудили поведение правящей партии.

Вообще, одним из главных причин противостояния властей Грузии и послов США и ЕС как раз является практика блокирования НПО, ведь последние им служат эффективным легальным рычагом влияния на внутриполитические процессы. В завершение предлагаем читателям некоторые данные о российских визитерах в Грузию.

– С марта текущего года приехали более 300 тысяч россиян (почти 10% всего населения Грузии). Большинство из них обосновались в Тбилиси, Батуми и других городах на длительное время, покупая или арендуя квартиры.

– Рост турпотока из России наблюдается вопреки отсутствию прямых авиарейсов из РФ. Прямое авиасообщение прекращено указом президента Путина после антироссийских выступлений грузинской оппозиции летом 2019 года.

– С апреля по июнь 2022 года из России поступило 678 миллионов долларов, то есть больше, чем за весь прошлый год. В большинстве своем это деньги тех россиян, кто поселился в Грузии после начала СВО.

– С марта по июнь в Грузии зарегистрировано более 6,4 тысяч компаний, которые полностью или частично принадлежат гражданам РФ — в семь раз больше, чем в прошлом году.

– С января по июнь импорт продукции из России в Грузию в денежном выражении составил 706 миллионов долларов – рост на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.