Грузинские радикалы атаковали российского журналиста

01.04.2021, Москва, Максим Карпенко

В Грузии радикалы устроили акцию протеста под гостиницей, где остановился известный российский журналист Владимир Познер.

Несколько десятков активистов потребовали от Познера покинуть страну из-за его слов о том, что Абхазия и Южная Осетия уже не вернутся в состав Грузии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сам телеведущий приехал в страну, чтобы отпраздновать свой день рождения – сегодня Познеру исполнилось 87 лет. Вместе с ним в Грузию приехало порядка 50 приглашенных им гостей.

Интересно, что Познеру припомнили его высказывания, которые он сделал в 2008-м и повторил еще несколько лет назад.

«В Грузии прочитали интервью Познера за 2008 год! Где была фраза: «Наверное, что все, что после этого, слово «никогда» я не люблю, но представить себе, что Абхазия и Южная Осетия когда-нибудь будут частью Грузии очень трудно. И собственно говоря, я ко всему этому отношусь плохо. Ко всей этой ситуации. Она крайне неприятная. Но я полагаю, что с точки зрения русской государственности и политики России, это поступок правильный. Да, надо было признать их.

У отеля собрались несколько десятков человек и требуют крови Познера, ну или как минимум требуют его скорейшего выдворения», – пишет блогер Илья Варламов.

Протестующие под гостиницей, где остановился телеведущий, забросали ее фасад яйцами, а на асфальте возле здания красной краской написали: «Вон из Грузии».

«Дебилы в Тбилиссо напали теперь на Познера. Осадили гостиницу, где остановился журналист из России и требуют его покинуть Грузию. Винят Познера в его заявлении лет пять взад, что Абхазия никогда не вернётся с Грузию. Так не вернётся-факт! Как и Южная Осетия! А будут себя так вести, то и Аджария в Турцию уйдёт. В общем треш и ужас для пожилого журналиста. Вот оно хваленое грузинское гостеприимство, ага. Просто позор», – прокомментировал инцидент в своем блоге политолог Алексей Мартынов.

«Дожили! Лишенные Осетии и Абхазии грузины грозятся унизительно порвать Познера на сациви. Полиция пока не дает. Выдержит ли полиция?», – вопрошает российский военкор Юрий Котенок.

Сам Познер сообщил журналистам, что его безопасность обеспечили грузинские правоохранители, но теперь празднование дня рождения под вопросом, как и планы пробыть в Грузии до 3 апреля: «На сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше».

Тем временем, в Грузии запущена петиция с призывом запретить журналисту въезд на территорию страны.