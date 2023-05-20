Грузинские русофобы: Авиасообщение с Россией уже не остановить

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Возобновление авиасообщения между Москвой и Тбилиси якобы грозит уничтожением грузинской государственности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявила главный редактор грузинского интернет-журнала SOVA (выпускается на русском языке, но занимает откровенно антироссийскую позицию) Марта Ардашелия.

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По ее словам, грузинское правительство ведет себя «как предатели и изменники собственной страны».

У нее поинтересовались, какой может быть реакция грузинского общества на возобновление авиарейсов.

«Мало того, что рейсы не остановятся, сегодня уже вторая авиакомпания получила лицензию — это RedWings. И грузинская компания Georgian Airways получила лицензию на осуществление полетов в Россию. Соответственно, о том, что эти рейсы прекратятся, никаких иллюзий нет», – сокрушается Ардашелия.

Она надеется, что, возможно, на грузинскую общественность повлияют санкции или предупреждения со стороны Запада.

Протесты в аэропорту Тбилиси против возобновления авиасообщения.

«Плюс, я думаю, что сейчас уже очень открыто представители российских властей, законодательного российского органа заявляют о том, что следующим шагом, возможно, станет восстановление дипотношений, которые были прерваны после 2008 года, признанием независимыми республиками Абхазии и Южной Осетии. Если официальный Тбилиси вдруг рискнет и пойдет на этот шаг — начнет говорить о том, что мы намерены восстанавливать дипотношения с Россией — мне кажется, тогда головы действительно полетят в Тбилиси», – считает собеседница издания.

По ее словам, цена потепления отношений между Москвой и Тбилиси – «полная сдача государственности Грузии и полная сдача независимости и суверенитета этой страны.

«Цена очень высокая. И дело не в миллиардах, которые будет зарабатывать грузинская власть, откатывая деньги от санкционных продуктов, перевозимых транзитом через Грузию. Дело не в том, насколько разбогатеют грузинские рестораны под условным названием Южная хинкальная, или грузинские гостиницы, которые будут принимать россиян. Нет. Здесь все намного глобальнее. И мне кажется, что это чуть ли не вопрос жизни и смерти сейчас для грузинской государственности.

Сегодня из Тбилиси вылетел первый за четыре года самолет в Москву. С 20 мая самолеты Georgian Airways будут летать по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси ежедневно.