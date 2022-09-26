Грузинские западники умоляют США создать местное ЦИПСО, чтобы защитить геев

26.09.2022  09:08 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 210
 
Грузия, Дзен, Колониальная демократия, Россия


США должны помочь Грузии в создании своего ЦИПСО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил грузинский политолог Гела Васадзе, бывший член ЦК партии Михаила Саакашвили, экс-вице-мэр Батуми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны помочь Грузии в создании своего ЦИПСО. Об этом в эфире «Радио НВ»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Обсуждая ситуацию на Украине, ведущий спросил политолога о том, что делает Грузия для укрепления своей обороны, и насколько сильно там информационное влияние России.

«Сейчас американцы передали очередной пакет военной помощи. Но вы же понимаете, что это всё здорово, но обороноспособность и безопасность — это не только оружие и обученные солдаты, хотя это тоже очень важно, это целый комплекс. Целый комплекс, начиная с экономики, ЦИПСО – центров информационно-психологических спецопераций, с пропаганды, с культуры.

В общем, там практически всё. Оборонный комплекс государственных мероприятий должен быть направлен на обеспечение безопасности государства и его граждан. Вот с этим проблема.

Пророссийские лобби, я думаю, достаточно сильное, но оно, скажем так, не проявляет себя как пророссийское.

А что касается российской пропаганды. Вы знаете, российская пропаганда в Грузии ведётся на хорошем языке. Связана в основном с пропагандой ксенофобии, туркофобии, исламофобии и того, что типа того ультранационализма в кавычках, который фактически подставляет страну под конфликты с нашими соседями. Ну и, конечно же, гомофобия. Это вообще любимая фишка пророссийских сил.

Но они кричат, что они не пророссийские, а что они прогрузинские. Они могут Россию ругать. Но от этого ничего не меняется», – сокрушается аджарский «ястреб».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть