Грузинские западники умоляют США создать местное ЦИПСО, чтобы защитить геев

США должны помочь Грузии в создании своего ЦИПСО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил грузинский политолог Гела Васадзе, бывший член ЦК партии Михаила Саакашвили, экс-вице-мэр Батуми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обсуждая ситуацию на Украине, ведущий спросил политолога о том, что делает Грузия для укрепления своей обороны, и насколько сильно там информационное влияние России.

«Сейчас американцы передали очередной пакет военной помощи. Но вы же понимаете, что это всё здорово, но обороноспособность и безопасность — это не только оружие и обученные солдаты, хотя это тоже очень важно, это целый комплекс. Целый комплекс, начиная с экономики, ЦИПСО – центров информационно-психологических спецопераций, с пропаганды, с культуры.

В общем, там практически всё. Оборонный комплекс государственных мероприятий должен быть направлен на обеспечение безопасности государства и его граждан. Вот с этим проблема.

Пророссийские лобби, я думаю, достаточно сильное, но оно, скажем так, не проявляет себя как пророссийское.

А что касается российской пропаганды. Вы знаете, российская пропаганда в Грузии ведётся на хорошем языке. Связана в основном с пропагандой ксенофобии, туркофобии, исламофобии и того, что типа того ультранационализма в кавычках, который фактически подставляет страну под конфликты с нашими соседями. Ну и, конечно же, гомофобия. Это вообще любимая фишка пророссийских сил.

Но они кричат, что они не пророссийские, а что они прогрузинские. Они могут Россию ругать. Но от этого ничего не меняется», – сокрушается аджарский «ястреб».