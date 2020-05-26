26.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Грузия, Политика, Украина
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Грузинский артист: Необузданный «Миша-строитель» изменит Украину


Президент Украины Владимир Зеленский вместе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили якобы смогут изменить в лучшую сторону ситуацию на Украине.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил сделавший себе имя в СССР грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что с самого начала верил в президентство Владимира Зеленского, с которым он сотрудничал в шоу «Кварталом 95». Такеж собеседник Гордона говорит, что после года у власти Зеленский вызывает у него уважение.

Также Кикабидзе предполагает, что Сакашвили не дадут стать вице-премьером Украины.

«Но тандем Зеленский-Саакашвили – это очень серьезная вещь. Я скажу людям, которые не захотели, чтобы он стал вице-премьером: если в правительстве несколько таких людей рисковых, образованных, начитанных и талантливых появится как Саакашвили и Зеленский – постепенно все поменяется», – заявил Кикабидзе.

Он добавил, что очень любит Саакашвили, они давно знакомы и знает очень хорошо его маму.

«Он необычный политик. Иногда люди думают, что они политики.  Саакашвили при всей его необузданности якобы – у него мозги очень хорошо работают, это большая редкость в политике…Миша записан в историю маленькой Грузии золотыми буквами. Его назвали «Михаил-строитель» – он перестроил почти все в Грузии», – заявил Кикабидзе и добавил, что после Саакашвили в Грузии ситуация ухудшилась во всех отраслях экономики.

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