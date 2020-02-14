14.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Грузия, Кремль, Общество, Политика, Россия, Украина
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Грузинский атташе: Из Кремля не бывает утечек в принципе – только контролируемые сливы


Украине не стоит недооценивать контролируемость потоков информации в Кремле – там не бывает «утечек». А то, что под этим подразумевается, является контролируемым «сливом» нужной информации.

Об этом в эфире интернет- канала Skrypin заявил бывший пресс-атташе посольства Грузии на Украине Бачо Корчилава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда многие люди оперируют фразой: «Вот, слив из Кремля». Нет сливов из Кремля. То есть, утечек нет, сливы есть. Они сливают какую-то контролируемую информацию, но утечек из Кремля не существует – 22 года точно на моей памяти.

Нет утечек из Кремля, это неправда. Их не было ни при Советском Союзе, их не было никогда, а были только контролируемые «сливы», которые специально делались.

И наша проблема заключается в том, что мы к устройству Кремля относимся приблизительно так же, как относимся к устройству, которое у нас существует», – сетует Корчилава.

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