23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Грузия, Общество, Транспорт, Туризм, Украина
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Грузинский банкир даст деньги на 10 чартеров для украинских туристов из Киева с Тбилиси

Основатель грузинского “Ти-Би-Си Банка” Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Хазарадзе заявил у себя на странице в Facebook.

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“Как известно, с 8 июля запретят рейсы из России, что отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, я выражаю готовность от имени “Тибиси Холдинга” профинансировать 10 чартерных рейсов Airzena для украинских туристов в направлении Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию”, — написал Хазарадзе.

Ранее президент России Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией.

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