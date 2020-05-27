27.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Грузия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Грузинский бумеранг скоро полетит обратно – Климкин


Ситуация с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы Исполкома реформ и последовавший за этим отзыв грузинского посла из Киева – еще аукнется Украине.

Об этом в эфире телеканала UA:Первый заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, назначение Саакашвили очень обидело «грузинских друзей» Украины.

«Это потом нам вернется. Причем, не только с Грузией. Друзья – все. Когда меня спрашивают, а кто лучший друг в Европейском союзе, я всегда говорю очень простую вещь, что друзья – это есть друзья. Они есть маленькие, они есть старые, они такие. Где-то в душе ты можешь их различать, но друзья есть друзья. Это нам очень сильно вернется…

Грузия, она же нам не чужая, она нам много в чем родная. Если все видят, что мы так себя ведем с такими друзьями – можно же было все равно назначить Саакашвили, но совсем по-другому уладить, – красиво, креативно. Но об этом никто даже не подумал.

Можно было бы построить какие-то красивые слова вокруг этого, какие-то обращения к грузинам. А мы говорим: «Грузины, пусть они там себе, а мы будем свое делать». Вот нам «свое делать» – там, в международной реальности, ты ни с кем не найдешь ничего», – печалится Климкин.

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