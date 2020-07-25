25.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, Грузия, Россия, Украина
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Грузинский дипломат: Украина должна взять на вооружение методы чеченских боевиков


Украина находится с Россией в разных весовых категориях, поэтому должна применять методы чеченских боевиков, которые в свое время заставили истекать кровью русских.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший военный атташе в посольстве Грузии в США Арчил Цинцадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вспоминаю свой разговор с генералом Одамом, был такой советник Генри Киссинджера, с ним была дискуссия о том, как чеченцы воюют против огромной армии РФ. Был приведен всем известный пример, как заставить такого большого врага страдать и кровоточить.

Я думаю, что вот такая тактика должны быть использована в том негативном плане развития событий, который есть темой нашего разговора (участники пресс-конференции обсуждали традиционную тему – угрозу вторжения русской армии, – ред.).

Украинская сторона должна вести ассиметричную войну и заставить противника отказаться от своих планов, заставить противника кровоточить», – сказал Арчил Цинцадзе.


Следует пояснить, что Цинцадзе – участник грузинской военной операции против Абхазии в 1992-93 годах. В 1999 по 2005 работал военным атташе Грузии в посольстве в США.

При президенте Михаиле Саакашвили исполнял обязанности временного поверенного в делах Грузии на Украине, в 2012 году перестал числиться на госслужбе и официально занялся автобизнесом.

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