Грузинский эксперт – азербайджанцам: «Мы до 2008 тоже неразумно истерили по НАТО»

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Россия будет держать Иран гораздо крепче, чем Сирию – и не допустит сдачу своих интересов в вопросе присутствия НАТО в Азербайджане.

Об этом на канале норвежского политолога Глена Дизена заявил находящийся в США грузинский аналитик по международным делам Лаша Касрадзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Зангезурский коридор – это самый важный стратегический и геоэкономический актив или потенциальный актив, которым располагают Азербайджан и Турция. Если мы обратимся к заявлениям представителей внешнеполитической элиты Ирана о том, насколько важен Зангезурский коридор, мы увидим, что здесь назревает конфликт с Турцией. И учитывая, что Россия потеряла Сирию, я думаю, что теперь она будет держаться за Иран гораздо крепче, чем это было возможно с Сирией. Потому эта игра далека до завершения. Мне кажется, все начинают забегать вперёд, это беспокоит, начинает нарастать возбуждение. И это отсылает к периоду до 2008 года, когда в Грузии царила истерия, что вот-вот НАТО придёт, вытащит её из Южного Кавказа и сделает членом альянса. А потом была речь Путина в Бухаресте… и дальше всё пошло своим чередом», – напомнил грузин.