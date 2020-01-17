Грузинский эксперт рассказал, как Зурабишвили убила многих соотечественников

17.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Неадекватные решения президента Грузии Саломе Зурабишвили летом 2019 года привели к жесточайшему кризису в стране, который привел к многочисленным смертям среди грузин.

Об этом в эфире YouTube-канала «Anna News» рассказал президент Общероссийской общественной организации «Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России» Георгий Цурцумия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году полёты запретили, и я уже тогда сказал, что президент Грузии абсолютно неправильно интерпретировала случившееся. Абсолютно непонятно, почему, было высказано, что это Россия виновата. Причём тут Россия, если у вас внутренние проблемы и процессы?

Ситуация привела к тому, что прервали авиасообщения. Я сказал, что это вызовет очень серьёзные проблемы среди населения. Потому что люди готовились к сезону, взяли кредиты, какие-то партнёрские отношения между собой, потом инвесторы с одной и другой стороны.

Для того, чтобы жизнь была хорошей, нужна стабильность. Это очень важно для человека, для инвестора. Он должен понимать, куда, зачем, почему, на сколько лет и каким образом это будет работать. Эта стабильность необходима всем», – отметил он.

По мнению Георга Цурцумии, именно этот кризис вызвал множество смертей среди жителей Грузии.

«Когда это авиасообщение прервали, я казал, что это осенью приведёт к конфликтам. Люди будут разводиться, ругаться со своими партнёрами, друзьями, банками, потому что не смогут выплатить кредит. Что и произошло осенью.

Я уверен, что многие смерти в Грузии были вызваны этой реакцией. Потому что многие не выдерживают долги, ещё что-то, какие-то разрывы, инфаркты, инсульты. Это всё очень большая проблема», – возмутился эксперт.