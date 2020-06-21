21.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Грузия, НАТО, Политика, Россия, Украина
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Грузинский эксперт: Россия ударит в ответ на попытки расширения НАТО


Чтобы впустить в НАТО Грузию и Украину, необходим полный развал России, однако, начиная с 2008 года, Москва даёт понять, что готова к самым разным сценариям.

Об этом в ходе конференции заявил грузинский политолог Малхаз Гулашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока не будут согласованы с европейскими странами новые члены в НАТО, тем более, Украину и Грузию, вряд ли будут принимать. Это всегда будет так, как, например, осла надо двигать с места, перед ним вешают траву, чтобы он начал двигаться. Приблизительно так же нам стараются пудрить мозги, что это НАТО, и мы туда двигаемся.

Мы понимаем, что это будет чисто геополитическое решение, если нас будут принимать в НАТО. Это только в одном случае – если Россия окончательно развалится, или те геополитические заокеанские игроки и их европейские союзники решат, что Россию надо полностью развалить и окончательно угробить. В таком случае нас будут принимать в НАТО», – заявил грузинский эксперт.

«Естественно, в этом случае Россия тоже не будет так просто сидеть и ждать, пока нас примет НАТО, и, может быть, тоже предпримет очень неоправданные и горячие меры, которые будут сопутствовать. Как в 2008-м они принимали неправомерные действия против Грузии, так и с Украиной они предприняли такое же участие. Они готовы это сделать, они уже продемонстрировали свою силу и мускулы», – добавил Гулашвили.

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