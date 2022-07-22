«Грузинский легион» объявил охоту на продюсера «Грибов» и Wellboy

Новости Украины

Рэп-музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы» Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш после песни в защиту Донбасса и своих высказываний о событиях на Украине был вынужден бежать из Грузии в Россию, опасаясь боевиков воюющего за украинских нацистов «Грузинского легиона».

Об этом в своём Telegram-канале сообщил сам Бардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что уже на следующий день после большого эфира в соцсети, который взбесил киевских «свидомых», где музыкант в полном объёме высказал своё мнение по вопросу событий на Украине, ему позвонил незнакомый человек и сообщил, что в Грузии оставаться небезопасно.

«Я не принял всерьез данное предостережение, в конце концов, Грузия демократическая страна. На следующий день мне снова позвонил тот же человек с тем же посылом. Я снова сказал спасибо, все в порядке, но вечером раздался еще один звонок уже с Украины, в ходе которого мне сказали, что за мной послали грузинский легион и что ребята уже выехали. Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после, вброд перешёл границу Грузии и Абхазии, опыт незабываемый», – рассказал Бардаш.

При этом он поблагодарил абхазов за братское отношение к себе.

«Низкий поклон абхазам, встретили как брата, война заставила их быть чуткими к любого рода политическим высказываниям и их последствиям. Абхазия поразила своей политической осознанностью. Все как один могут поддержать дискуссию на любую социально-политическую тему. Нам бы тоже не мешало освоить такой навык, обрести осведомлённость, так сказать. Границу Абхазии и России прошел за пять минут, так как мой паспорт выдан Луганским… Сейчас я в Москве, здесь спокойно, безопасно и красиво», – сообщил музыкант.

Он добавил, что любая поддержка на словах для него, как «щит от нападок безумцев», и пообещал в ближайшее время реализовать свои планы касательно музыки и общественной жизни.

Комментируя данную историю, политолог Сергей Марков констатировал, что Украина всё чаще экспортирует политический террор в другие страны.

«Он не поддерживал войну Украины на Донбассе. И поэтому из Украины выехали в Грузию грузины из грузинского легиона и украинцы бандеровцы с целью его убить. Он сначала не поверил. Но потом разумно решил бежать. Он сам из Луганска. Он не за ЛНР. Но просто нормальный человек. И как нормальный человек, не может поддерживать действия властей Украины на Донбассе. Уехал от греха в Грузию. Но политический террор из Украины пришел за ним и в Грузию. И придет везде», – мрачно спрогнозировал Марков.