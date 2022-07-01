Грузинский наемник хвастается убийствами российских офицеров

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В составе Грузинского легиона, воюющего на стороне ВСУ, кроме грузинских наемников, находятся также боевики из США и Великобритании. Сегодня это самое большое иностранное формирование в ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил объявленный в розыск российскими правоохранителями командир легиона Мамука Мамулашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мамулашвили, основными задачами его формирования является уничтожение российского офицерского состава. Также грузинский боевик грозит участвовать в боях до «расчленения» России. «С самого начала это были офицеры грузинской армии, но после 2016 года к нам начали присоединяться уже солдаты с Запада, из европейских стран. Сегодня Грузинский легион – самое большое иностранное формирование в украинской армии. Туда входит более 32 национальностей. В основном это грузины, после грузин по численности идут британцы, потом американцы… У нас концентрация на особо важных, так сказать, персон российской армии. И мы их довольно хорошо уничтожаем и будем продолжать», – сказал наемник.

«Мы отсюда не уедем, пока не доведем Россию до конца. Концом России будет ее распад, изоляция России от цивилизованного мира. Это и есть конец России, потому что Россия должна жить за стенами от цивилизованного мира, Россия не должна быть тех территориальных масштабов, которые есть сегодня. Мы, безусловно, этого достигнем», – заявил Мамулашвили.