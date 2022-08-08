Грузинский наемник: Украинцы гибнут, чтобы не было СССР

08.08.2022  16:44 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, СССР, Украина
Новости Украины

Главная миссия, которую сегодня выполняет Украина – это ценой жизни своих граждан не допустить воссоздания Советского Союза.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил главарь наемников «Грузинского легиона» Мамука Мамулавшили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главная миссия, которую сегодня выполняет Украина – это ценой жизни своих граждан не допустить...

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По мнению Мамулашвили, сепаратисты внутри РФ из национальных республик и страны постсоветского пространства ждут, что Россия проиграет Украине, чтобы заявить о своих претензиях.

«К сожалению, самая трудная миссия пала на Украину. То есть, Украина приняла не только вызов, а и удар за все остальные бывшие страны Советского Союза. Сегодня проливается украинская кровь за то, чтобы Советский Союз не был бы воссоздан.

Так что Украина с этой миссией справляется. Конечно же, ждут народы, что Россия начнет разлагаться,и они потребуют должное, свое суверенное место – вся Россия, все страны, которые сегодня удерживаются насильно Российской Федерацией», – заявил Мамулашвили.

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