Грузинский парламент исполняет в лучших традициях украинской Рады

24.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Влияние извне для поддержки перманентной дестабилизации и постоянного нагнетания антирусской истерии в Грузии и на Украине проходят по одному сценарию.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё идёт по одним и тем же лекалам: когда смотрю картинку из грузинского парламента, у меня в голове уже украинские фамилии – там вот Найем где-то в этом флаге бегает или наши радикалы, которые точно так же залазят на трибуны, начинают какие-то бумажки рвать, водой плескаться – это всё один в один. Запретили все пророссийские партии, запретили всех, кто не нравится, кто мог претендовать и говорить о каких-то других ценностях, создали радикалов, которые являются неприкосновенными.

Радикалам можно всё, а им за это ничего не будет: они влезут в парламент, они проведут митинг, они отобьют кому-нибудь голову, они под автоматами будут выводить депутатов, как Спиридона [Килинкарова] выводили из Верховной рады, и им за это ничего не будет. То же самое в Грузии: за то, что пять-десять тысяч человек создали эту картинку – какой Гаврилов, да им всё равно, какой там Гаврилов был», – заявил Мирошник.

При этом он отметил, что основное задание марионеточных властей поддерживать антирусскую истерию.

«Когда давление уменьшается, люди тянутся друг к другу: потихонечку начинают торговать, потихонечку начинают ездить друг к другу в гости, восстанавливаются естественные отношения, которые формировались сотни лет и которые очень тяжело поломать за пять лет (в Грузии немного больше). И ведь в Грузии, как и на Украине властям абсолютно плевать на тех же абхазов и тех же осетин. Они что, говорят об абхазах или осетинах, или у нас говорят о жителях Донбасса? Нет, они говорят «вернём наши территории», «вернём наши заводы» или ещё что-нибудь», – подчеркнул подытожил Мирошник.