Грузинский парламент ожидает новый бедлам

03.09.2019, Москва, Александр Ростовцев

В Грузии – правительственный кризис. Премьер-министр Мамука Бахтадзе уходит в отставку. Вместе с ним, согласно закону, свои места покидают все члены правительства. Кандидатура преемника Бахтадзе должна быть объявлена на заседании политсовета правящей партии «Грузинская мечта» 3 сентября.

Согласно закону, окончательно утвердить кандидатуру нового премьера парламент обязан в течение двух недель.

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Фаворитом на должность премьера эксперты считают главу МВД Георгия Гахария, довольно круто разогнавшего июньские митинги, переросшие в погромы, несмотря на яростные протесты оппозиции.

Ещё одной вероятной претенденткой в премьеры называют министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили, хотя против её назначения может сыграть гендерный фактор: многие могут счесть, что женщина-премьер при женщине-президенте (Саломе Зурабишвили) – это уже слишком.

В Грузии стараются сделать вид, будто правительственный кризис и отставка премьера Бахтадзе вместе с кабинетом минстров никак не связаны с июньскими событиями в Тбилиси, вызвавшими замораживание практически до нуля отношений с Россией. Дескать, всё дело в предстоящих выборах 2020 года, «Грузия смотрит вперёд» и всё такое прочее…

Беспорядки в Тбилиси 20 июня 2019 года

Тем не менее связь между сменой исполнительной власти в Грузии, пусть даже в рамках правящей партии, и прошедшими два месяца назад антиправительственными выступлениями, налицо.

Протестующие выдвигали четыре непреложных требования: отставка спикера парламента Ираклия Кобахидзе, «отдавшего без боя» кресло главе российской делегации Сергею Гаврилову, отставка главы МВД Георгия Гахария, освобождение всех задержанных активистов, переход на пропорциональную избирательную систему. Об отставке премьер-министра Бахтадзе речи не было.

Кандидат в премьеры, глава МВД Грузии Георгий Гахария.

Бахтадзе решил подать в отставку 2 августа, заявив, что он «выполнил свою миссию». Судя по недавним заявлениям, Бахтадзе (выпускник МГУ им. Ломоносова) свою миссию видел в широком участии Грузии в партнёрских программах НАТО. Ибо НАТО, по его словам, «всегда останется гарантом глобальной безопасности, мира и стабильности», особенно для его страны. Также экс-премьер подчеркнул важность участия Грузии в юбилейном форуме НАТО в Вашингтоне.

Июньский инцидент с российской делегацией Бахтадзе прокомментировал следующим образом: протесты-де имели «справедливый» характер, «но то, что происходит сейчас, это насилие».

Таким образом, партия власти пошла на частичные уступки русофобским экстремистам. Кобахидзе покинул «осквернённое» кресло спикера вместе с должностью, реформу избирательной системы Грузии передвинули с 2024 года на 2020 год, а также бросили кость майданным павианам, отправив в отставку лояльного к погромщикам премьера, чтобы на его место вскоре закрепить силового министра.

Ушедший в отставку «по своей воле» премьер Мамука Бахтадзе.

То, что Бахтадзе покинул пост премьера «по собственной воле», никого не должно вводить в заблуждение. Партией «Грузинская мечта» и властью в Грузии управляет олигарх-кукловод Бидзина Иванишвили.

Как отмечают наблюдатели, с 2011 года Иванишвили политически преуспел во многом: сколотил партию «Грузинская мечта», благодаря которой ему удалось сокрушить и вытолкать взашей из страны Саакашвили; победить на парламентских выборах 2012 года партию «Единое национальное движение» и лично возглавить правительство; более-менее нормализовать отношения с Россией.

Иванишвили VS Саакашвили.

Одного только не сумел добиться Иванишвили – найти хваткого и толкового премьера после объявленного ухода из политики. С 2015 года, Бахтадзе, – уже третий грузинский премьер, ушедший в отставку. И не просто, а ближайший друг сына Иванишвили, Уты.

Вероятно, Иванишвили-папа, как глава партии «Грузинская мечта», собирается сделать ставку на министра-силовика Георгия Гахария, неплохо справляющегося с кризисными ситуациями, возникшими в том числе и по вине правящей партии.

Характерно и то, что отставка Бахтадзе произошла тихо, даже келейно, хотя предыдущие отставные премьеры были подвергнуты критике со стороны Иванишвили. По-видимому, кукловод считает Гахария подходящим кризисным менеджером, способным дотянуть страну к началу ответственных реформ избирательной системы 2020 года.

Сам Иванишвили утверждает, будто идея поправок в избирательный закон является инициативой правящей партии, хотя это явная уступка под нажимом парламентской и уличной оппозиции.

В настоящее время в Грузии действует смешанная избирательная система. Парламент состоит из 150 депутатов, 77 из которых избираются по партийным спискам, а 73 – по мажоритарным округам.

В 2024 году планировалось начать избирать депутатов парламента только по пропорциональному принципу (партийным спискам), упразднив мажоритариев. Барьер должен был составить 5%.

В результате оппозиционного давления, сроки реформы сдвинуты на 2020 год, мажоритарии, опять же, упраздняются, но упраздняется и барьер. Теперь любая партия Грузии может пройти в парламент, если избиратель, конечно, проголосует за её список депутатов.

Характерно, что ни о какой нормализации отношений с Россией, извинениях и назначении «пророссийских» политиков речи не идёт. Избранное направление «на Запад, в ЕС и НАТО» остаётся неизменным, несмотря на сопровождающиеся боль и потери. При этом нет ни единого шанса, чтобы к финишу докатилась хотя бы черепушка двинувшейся однажды в бессмысленный поход страны.

Учитывая, что в политической системе «незалежной» Грузии последние 30 лет каждый суслик агроном, а каждый резкий генацвале с баррикад – джигит Дата Туташхиа, можно только представить, какой бедлам воцарится в будущем парламенте Сакартвело.

Впрочем, вполне вероятно, что олигарху Иванишвили и его ослабевающей креатуре «Грузинская мечта» эта фрагментация политической полянки будет только на руку – принципы «разделяй и властвуй» вместе с «бабло побеждает зло» – ещё никто не отменял.