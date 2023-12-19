Грузинский писатель: Мы не европейцы. Лучше всего жили в составе России

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Грузия не имеет ничего общего с западной цивилизацией, а мир и развитие на своей земле получила только после добровольного присоединения к России.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил грузинский писатель и общественный деятель Мераб Ратишвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ратишвили, лучший период в истории Грузии пришелся на Советский Союз – в этот период в республике развивалась промышленность, которой могла позавидовать Германия.

«Молодежи Грузии внедрили в сознание, что они европейцы. Хотя мы никогда не были европейцами, мы были кавказцами, этим гордились. Скорее, европейцы – это производное от кавказцев, белые европейцы, нежели наоборот. Мы никогда не были в Европе, не назовете мне ни одну эпоху, чтобы мы были составной частью какой-то политической культуры. Никогда… На Кавказе всегда пересекались интересы больших игроков, но не для того, чтобы принести туда мир и покой. В отличие от России, все туда приносили хаос, кровь и несчастье. Многие столетия это происходило. И только после воссоединения с Россией Грузия нашла себе покой, процветание и мир», – подчеркнул писатель.

«Прошли времена – мы сначала в одной формации были, в Российской империи, потом – Советский Союз. И я хочу сказать, что большего ренессанса, чем во время Советского Союза, Грузия не испытывала никогда… У нас были такие производства в Грузии, что даже Германия позавидовала бы, они работали на космическую отрасль, электронную отрасль и так далее. Когда пришли заклятые друзья, они сказали, чтобы ничего социалистического у вас не оставалось. И закрывали эти предприятия, продавали металлолом», – заявил Ратишвили.