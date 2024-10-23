Грузинский политик: После выборов надо отказаться от ЕС и двигаться в сторону БРИКС

Анатолий Лапин.  
23.10.2024 14:45
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Грузия, Дзен, Политика


Интеграция на Запад была ошибкой Грузии, нужно выбирать БРИКС.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил основатель движения «Социалистическая платформа», генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира», грузинский политик Темур Пипия.

Интеграция на Запад была ошибкой Грузии, нужно выбирать БРИКС. Об этом «ПолитНавигатору» заявил основатель...

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«За 30 лет грузинская экономика не смогла интегрироваться в западную экономическую систему как равноправная, как эффективно действующая экономика. Более того, у Грузии нет никакой возможности развивать свою собственную экономику, у Грузии нет возможности интегрироваться туда, где она, грузинская экономика, в свое время успешно действовала, а именно в евразийские пространства.

Получается, что за 30 лет экономических отношений с Западом Грузии была навязана экономическая изоляция. Мы не смогли восстановить экономический союз, экономические отношения с Россией, Казахстаном, Беларусью, с другими постсоветскими странами, с которыми у нас была создана единая международная хозяйственная система.

Поэтому появление БРИКС – это альтернатива той системе, в которой у Грузии нет никаких экономических перспектив. БРИКС является перспективой для Грузии. И я надеюсь, что после выборов, которые пройдут на днях в Грузии, новое правительство как раз и будет действовать по-другому и будут более действенные шаги делать для того, чтобы Грузия экономически интегрировалась в евразийские пространства, ну и, конечно, в БРИКС.

Для этого нужно восстанавливать нормальные отношения с Россией, начиная с дипломатических отношений, и чтобы Россия стала одной из главных стран и гарантией для экономического успеха Грузии, страной, которая будет помогать Грузии и облегчать Грузии интегрироваться в альтернативные экономические союзы, в том числе и БРИКС. Это жизненно необходимо для грузинской экономики и, соответственно, для грузинского государства, грузинской социальной системы. Мы должны выйти из экономической изоляции, куда попали стараниями американцев и Запада в целом», – сказал Пипия.

Он считает проходящий в Казани саммит БРИКС успехом.

«В начале СВО Запад попытался изолировать экономически Россию. А саммит БРИКС в Казани – это явное доказательство того, что в мире начинается другая эпоха и появляется мощнейший экономический альтернативный конгломерат, основанный на альтернативных равноправных экономических отношениях стран мира. Один из лидеров, если не сказать, что главным лидером этого объединения нового типа является Россия», – заключил Пипия.

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