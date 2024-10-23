Грузинский политик: После выборов надо отказаться от ЕС и двигаться в сторону БРИКС

Интеграция на Запад была ошибкой Грузии, нужно выбирать БРИКС.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил основатель движения «Социалистическая платформа», генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира», грузинский политик Темур Пипия.

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«За 30 лет грузинская экономика не смогла интегрироваться в западную экономическую систему как равноправная, как эффективно действующая экономика. Более того, у Грузии нет никакой возможности развивать свою собственную экономику, у Грузии нет возможности интегрироваться туда, где она, грузинская экономика, в свое время успешно действовала, а именно в евразийские пространства.

Получается, что за 30 лет экономических отношений с Западом Грузии была навязана экономическая изоляция. Мы не смогли восстановить экономический союз, экономические отношения с Россией, Казахстаном, Беларусью, с другими постсоветскими странами, с которыми у нас была создана единая международная хозяйственная система.

Поэтому появление БРИКС – это альтернатива той системе, в которой у Грузии нет никаких экономических перспектив. БРИКС является перспективой для Грузии. И я надеюсь, что после выборов, которые пройдут на днях в Грузии, новое правительство как раз и будет действовать по-другому и будут более действенные шаги делать для того, чтобы Грузия экономически интегрировалась в евразийские пространства, ну и, конечно, в БРИКС.

Для этого нужно восстанавливать нормальные отношения с Россией, начиная с дипломатических отношений, и чтобы Россия стала одной из главных стран и гарантией для экономического успеха Грузии, страной, которая будет помогать Грузии и облегчать Грузии интегрироваться в альтернативные экономические союзы, в том числе и БРИКС. Это жизненно необходимо для грузинской экономики и, соответственно, для грузинского государства, грузинской социальной системы. Мы должны выйти из экономической изоляции, куда попали стараниями американцев и Запада в целом», – сказал Пипия.