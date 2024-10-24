Грузинский политолог: Нам нужно присоединяться к БРИКС, а не Евросоюзу

Михаил Рябов.  
24.10.2024 11:26
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Грузия, Дзен, Политика, Россия


Экономическим интересам Грузии соответствует присоединение к БРИКС, а не Евросоюзу.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Шота Апхаидзе, грузинский политолог, директор Центра исламских исследований Кавказа.

Экономическим интересам Грузии соответствует присоединение к БРИКС, а не Евросоюзу. Об этом «ПолитНавигатору» заявил...

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«Саммит БРИКС – важное событие не только для нашего региона, Кавказа и постсоветского пространства, но и для всего мира. Запад манипулирует процессами, управляя мировой экономикой. Потому надо создавать альтернативу.

Кстати, Грузия – тоже жертва политических манипуляций. Интеграция в БРИКС даст грузинской экономике равноправные условия (чего нет в Евросоюзе), тысячи рабочих мест, стабильность. Грузия станет независима от западных грантов.

Наша страна все равно, по сути, привязана к постсоветскому пространству. Основные партнеры Грузии экономические, торгово-экономические – это Россия и Турция. Так что БРИКС для нас – стратегически очень серьёзная перспектива», – сказал Апхаидзе.

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