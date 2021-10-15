Грузинский политолог отчитал украинских телеведущих за отказ говорить по-русски

Грузинский политолог отчитал украинских телеведущих за отказ говорить по-русскиНовости Украины
Конфузом обернулось интервью журналистов телеканала «Украина 24» (олигарха Рината Ахметова) с грузинским политологом Гела Васадзе, транслировавшееся в прямом эфире.
Общение не задалось из-за требований утвержденного при Владимире Зеленском закона, который обязывает телеведущих не использовать общепринятый русский язык.
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«Можете сказать, какое политическое будущее Саакашвили через шесть лет?» – спросил телеведущий Никита Михайлов.
«Давайте на русском?» – попросил Васадзе.
«Мы не можем перейти, пан Васадзе, на русский язык, если вы нас не понимаете…» – начал объяснять телеведущий угрозу санкций, которым подвергнут студию в случае жалобы националистов.
«А отвечать мне вам на грузинском?» – резонно спросил эксперт.
Спасибо!
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