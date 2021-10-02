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02.10.2021 19:50 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Грузия, Дзен, Политика, Украина
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Грузинский политолог рассказал, как окружение обмануло Саакашвили

Новости УкраиныАрестованный накануне в Тбилиси бывший грузинский президент Михаил Саакашвили оказался за решеткой, доверившись не...

Арестованный накануне в Тбилиси бывший грузинский президент Михаил Саакашвили оказался за решеткой, доверившись не соответствующим действительности данным своего окружения.

Об этом в эфире YouTube-канала «Независимые» заявил грузинский политолог Торнике Шарашенидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он не до конца понимает, что в Грузии многое изменилось. В Грузии за последние девять лет, с тех пор, как он проиграл выборы, выросло новое поколение, которому не нравится ни Иванишвили, ни Саакашвили. Это очень важно учесть, а он, скорее всего, всё это не до конца понимает.

Я думаю, что его ввели в заблуждение его ярые сторонники, которых очень много, которые очень стремятся, чтобы вернуться к власти и готовы идти на всё. Они уговорили Мишу вернуться в Грузию, они, скорее всего, говорили, если только ты вернёшься, люди – миллионы выйдут на улицы, и всё, тебя никто не тронет. Вчера его посадили в тюрьму, и никто не вышел на улицу. Поэтому я говорю, что его сторонники были деморализованы.

Если бы он оставался на свободе, если бы он включался, продолжил бы свой лайвы на Facebook, то, скорее всего, были бы власти деморализованы. Получилось наоборот», – рассказал грузинский аналитик.

«Вы говорите, что гигантское количество сторонников Саакашвили в Грузии – оно численно гигантское или потому что оно очень активное и яркое?» – спросил модератор канала Илья Ластов.

«Их много, скорее, это пожилые люди, примерно моего поколения, – ответил политолог. – Скажем так, для смены власти, скорее, нужны молодые люди, студенты, а они не выходят на улицы, потому что среди них его сторонников, наверное, очень и очень мало. А этого, скорее всего, он не учёл».

Эксперт полагает, что в целом в Грузии противников Саакашвили больше, чем сторонников.

«Потому что он всё ещё думает, что все помнят его заслуги. Я, честно говоря, помню его заслуги, но, с другой стороны, в Грузии много его сторонников, но противников ещё больше, и этого он не учитывает до конца», – добавил Шарашенидзе.

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