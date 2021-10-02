Грузинский политолог рассказал, как окружение обмануло Саакашвили

Арестованный накануне в Тбилиси бывший грузинский президент Михаил Саакашвили оказался за решеткой, доверившись не соответствующим действительности данным своего окружения.

Об этом в эфире YouTube-канала «Независимые» заявил грузинский политолог Торнике Шарашенидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Он не до конца понимает, что в Грузии многое изменилось. В Грузии за последние девять лет, с тех пор, как он проиграл выборы, выросло новое поколение, которому не нравится ни Иванишвили, ни Саакашвили. Это очень важно учесть, а он, скорее всего, всё это не до конца понимает.

Я думаю, что его ввели в заблуждение его ярые сторонники, которых очень много, которые очень стремятся, чтобы вернуться к власти и готовы идти на всё. Они уговорили Мишу вернуться в Грузию, они, скорее всего, говорили, если только ты вернёшься, люди – миллионы выйдут на улицы, и всё, тебя никто не тронет. Вчера его посадили в тюрьму, и никто не вышел на улицу. Поэтому я говорю, что его сторонники были деморализованы.

Если бы он оставался на свободе, если бы он включался, продолжил бы свой лайвы на Facebook, то, скорее всего, были бы власти деморализованы. Получилось наоборот», – рассказал грузинский аналитик.