Грузинский политолог: Украинцев и белорусов мы называем русскими
Грузинская молодежь не испытывает негатива к посещающим страну гражданам Российской Федерации, полагая, что главное — наличие у них денег.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил грузинский политолог Мамука Арешидзе.
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По его словам, отношение грузин к русским меняется к лучшему.
«Молодежи в общем-то уже все равно, кто ты, главное, чтобы у тебя были деньги. Да и русскими мы называем всех славян – украинцев, белорусов…», – сказал собеседник издания.
«Пожить бы в тишине, в мире. Чтоб без реформ, без войны. «Националы» называют это застоем. Пусть застой. Потому и сидит Саакашвили в тюрьме, как и ваш Навальный, что устал народ от потрясений. Вы, русские, должны это понимать», – добавил Арешидзе.
Впрочем, описывая завершение встречи с политологом, издание дает понять, что до примирения России и Грузии еще очень далеко.
«И мы пожали руки. Больше из вежливости, конечно. Нет, не настали пока в Грузии другие времена», – приходит к выводу газета.
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