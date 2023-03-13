Грузинский синдром кишиневского режима

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Протесты в Тбилиси стали одной из самых обсуждаемых тем в Кишиневе. Правящей в Молдавии режим вместе с Западом активно поддержал зачинщиков беспорядков и организаторов манифестаций в Грузии. Любовь Майи Санду к уличным акциям, однако, не распространяется на её родину.

Внимание к грузинскому вопросу у молдавской либеральной общественности что-то вроде родовой травмы.

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Еще во времена, когда нынешняя президент занимала пост всего лишь министра образования, спикер парламента – её заместителя, а премьер-министр – министра внутренних дел, представителям Молдавии в Брюсселе часто ставили на вид грузинский пример как образец успешных, хоть и радикальных, реформ во всех сферах.

Имелся в виду, конечно же, пример самого обласканного Западом из грузинских президентов Михаила Саакашвили, и проведенная им реформа полиции. Критика как самого «Мишико», так и его популистских методов, в том числе исходящая из Грузии критика, в учет не принимались категорически.

Потом Саакашвили переехал в Украину, и большинство нынешних активных прозападных кишиневских политиков считали делом чести встретиться с неугомонным «революционером» в Киеве и сделать с ним селфи. В 2015-2016, словно отвечая на симпатии молдавских «соросят», Порошенко перевел Саакашвили губернатором соседней с Молдавией Одесской области, сделав кумира ближе к поклонникам.

Уже позже, в 2019, придя к власти Санду и её окружение открыто предлагали Михаилу Саакашвили возглавить реформационное правительство или занять в нем одну из ключевых должностей. Как ни странно, но грузинский кумир предложением оскорбился.

«Я не премьер-министр по вызову. При всем уважении к нашим братьям молдаванам я буду заниматься борьбой с ворами там, где живу. В данном случае – в Украине» – впоследствии комментировал Саакашвили бориспольские дискуссии с молдавской делегацией.

Впрочем, на симпатии Санду и её команды к харизматичному, пусть и странноватому, политику, отказ никак не повлиял. Уже после того, как Саакашвили вернулся в Грузию и попал в заключение именно Кишинев выступал одним из самых громких голосов за его освобождения или хотя бы немедленный перевод на лечение за рубеж.

«Запытать лидера оппозиции до смерти неприемлемо для страны, которая хочет вступить в Евросоюз. Михаил Саакашвили должен быть немедленно освобожден и отправлен на лечение за границу» – регулярно повторяет молдавский президент на своих брифингах для прессы.

В прошедшую неделю администрация Майи Санду не скрывала самого пристального внимания к протестам на площади Руставели в двух тысячах километров от Кишинева.

«Дорогие грузинские друзья, мы рядом с вами!» – писал в Твиттере секретарь Высшего совета безопасности при президенте Молдовы Юлиан Гроза в дни первых протестов и столкновений в Тбилиси.

«Грузия протестует, Украина защищается, Молдова сопротивляется. Люди добрые, евроинтеграция это путь нашей страны. Единственное решение для мира, безопасности, процветания, уважения к людям и заботе о каждом гражданине. Всё, что нам сегодня кажется тяжелым и сложным, завтра будет легким для наших детей» – заявил уже другой чиновник из правящей пропрезидентской Партии действия и солидарности, бывший вице-премьер по инфраструктуре и энергетике, а теперь глава администрации президента Молдовы Андрей Спыну.

Заявление было опубликовано в телеграм-канале Спыну аккурат в те же часы, когда протестующие забрасывали полицейский спецназ в Тбилиси коктейлями Молотова.

Лояльные молдавским властям СМИ также заняли исключительно одинаковую позицию при освещении грузинских протестов. Телеканал TV8 называл протестующих «борцами за свободу», а ProTV с готовностью ретранслировал кадры, на которых протестующие кричали: «Нет российскому закону!».

«Русская угроза» наряду с «грузинским вольнолюбием» давно облюбованная тема горячих дискуссий в кулуарах молдавской либеральной общественности, однако вал публично выраженной поддержки грузинским протестующим объясняется не только этим.

Дело в том, что в самом Кишиневе вот уже полгода как идут антиправительственные протесты. Оппозиционные партии устраивают флеш-мобы, одиночные пикеты, массовые марши и митинги с требованиями отставки президента Санду, кабинета министров, роспуска парламента и проведения досрочных протестов, оплаты долгов обнищавшего населения за свет и коммунальные платежи из госбюджета и т.д.

Однако в глазах правящего в Молдове режима эти протесты «неправильные», потому что «угрожают незыблемости проевропейского курса страны» и евроинтеграции. Майя Санду при поддержке украинского коллеги Владимира Зеленского объявила кишиневские протесты – инспирированными российскими спецслужбами с целью организовать и провести антиконституционный государственный переворот.

Соответственно, хотя до открытых и жестких столкновений пока не доходило, уже неоднократно имели место случаи, когда полиция с протестующими не церемонилась. На последнем таком протесте в это воскресенье у задержанной группой спецназовцев пенсионерки случился сердечный приступ, однако никаких публичных комментариев, не то что извинений, со стороны полиции и властей не прозвучало.

Верхом лицемерия звучали на этом фоне выражаемые депутатами правящей партии публичные переживания за «правильных» протестующих из Грузии, которые борются с «российским» законом об иноагентах.

Таким образом молдавский режим публично разделяет, за какие принципы и ценности можно, с его точки зрения, бороться, а за какие – можно угодить в тюрьму по обвинению в «антиконституционных беспорядках». Нимало не заботясь о том, что в случае смены власти эти же подходы могут быть применены в обратную сторону.