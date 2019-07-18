Грузинский телеканал «Рустави 2» поменял владельца и уволил ведущего, обматерившего Путина

18.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Ранее об этом намерении Халваши, во владение которого вновь должен быть передан «Рустави 2», заявил в Facebook. По словам бизнесмена, именно Гварамия содействовал тому, что несколько лет назад он лишился телекомпании. «Гварамия, которого на самом деле назначил тот режим, который отнял у меня компанию, не сможет продолжить работу в компании ни в статусе журналиста, ни, безусловно, генерального директора», — заявил Халваши.

Он пообещал не вмешиваться в редакционную политику телекомпании. «Свобода слова и выражения будет гарантирована», — заверил предприниматель. Новым гендиректором канала назначен Паата Салия.

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18 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2». ЕСПЧ пришел к выводу, что законным владельцем является Кибар Халваши. В марте 2017 года Верховный суд Грузии уже выносил решение оставить в силе передаче телекомпании бывшему владельцу.

Напомним, 7 июля в эфире «Рустави 2» журналист Георгий Габуния осыпал ругательствами президента России Владимира Путина. Его слова спровоцировали митинг у стен редакции. Канал извинился за высказывания сотрудника, его на время отстранили, но увольнять не стали.