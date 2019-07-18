Грузинский телеканал «Рустави 2» поменял владельца и уволил ведущего, обматерившего Путина
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Ранее об этом намерении Халваши, во владение которого вновь должен быть передан «Рустави 2», заявил в Facebook. По словам бизнесмена, именно Гварамия содействовал тому, что несколько лет назад он лишился телекомпании. «Гварамия, которого на самом деле назначил тот режим, который отнял у меня компанию, не сможет продолжить работу в компании ни в статусе журналиста, ни, безусловно, генерального директора», — заявил Халваши.
Он пообещал не вмешиваться в редакционную политику телекомпании. «Свобода слова и выражения будет гарантирована», — заверил предприниматель. Новым гендиректором канала назначен Паата Салия.
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты.
18 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2». ЕСПЧ пришел к выводу, что законным владельцем является Кибар Халваши. В марте 2017 года Верховный суд Грузии уже выносил решение оставить в силе передаче телекомпании бывшему владельцу.
Напомним, 7 июля в эфире «Рустави 2» журналист Георгий Габуния осыпал ругательствами президента России Владимира Путина. Его слова спровоцировали митинг у стен редакции. Канал извинился за высказывания сотрудника, его на время отстранили, но увольнять не стали.
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