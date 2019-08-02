Грузинский учёный раскрыл подоплёку тбилисского недомайдана

02.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Очередной грузинский Майдан, заваренный на антироссийских лозунгах, потерпел крах: под стенами грузинского парламента митингуют не более 70-ти человек.

В целом в Грузии на бытовом уровне нет ненависти к русским, а на этой теме пытается сыграть небольшая кучка сторонников беглого экс-президента Михаила Саакашвили и грантоеды.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в интервью российскому журналисту Константину Семину заявил доктор политических наук Александр Чачия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отношения людей, основной массы в Грузии к России, русскому народу никогда не были в плохом состоянии. Русофобии в Грузии никогда не было, вообще очень толерантное общество.

Но существует политический класс, которому это очень не нравится, который пытается любую мелочь, любой повод использовать для того, чтобы сказать: «Вот она, какая мерзкая и отвратительная Россия. Какие мы правильные и как мы хорошо делаем, что от нее уходим, идем к Западу, в Европу».

Этот тезис «идем в Европу» я, как и большинство населения Грузии, Украины, до сих пор не можем понять, что это означает и к чему этот призыв. В данном случае воспользовались приездом этой Межпарламентской православной ассамблеи…

Сразу же эта политическая саранча набросилась на это, что: «Вот, представитель страны-оккупанта сел в кресло председателя парламента, это оскорбление и прочее».

Мгновенно были подключены, я думаю, по заранее оговоренному сценарию разного рода неправительственные организации, которых пруд пруди в Грузии. Из них несколько десятков очень активные и все они сидят на грантах западных, естественно, американских.

И те ребята, которые мечтают вернуться во власть, это «Национальное движение», соратники Саакашвили попытались этим воспользоваться и осуществить такой мини госпереворот, ворваться в парламент, захватить власть. Ничего этого у них не получилось. Основная масса людей разобралась, что там произошло, рассосалась, а какой-то актив, порядка 50-70 человек, сидят там почти месяц, требуют отставки и называют свой митинг деоккупационным», – отметил Чачия.

Эксперт также подчеркнул, что незадолго до начала антироссийских акций в Грузии – в страну приезжал экс-помощник заместителя главы Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

После его слов о грядущей российской экономической оккупации и возбудились грузинские майданщики.

«За три дня до того, как случилась эта история с Гавриловым, в Грузию приезжал некий Карпентер, он помощник Байдена, этого старого маразматика. Он провел встречи и в одном из интервью сказал такую вещь, что «У вас очень много российских туристов и это сейчас, будто бы, незаметно, но пройдет несколько лет и российское экономическое присутствие здесь может быть таким, что вы окажетесь полностью оккупированными. У вас сейчас 20% территории оккупированы, а будете на 100% оккупированными». И буквально через два-три дня случилась эта история», – объяснил грузинский эксперт.