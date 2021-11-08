Грузинский журналист: «Фактор Саакашвили» у нас уже давно ничего не значит»

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного после нелегального въезда в страну, не осталось многочисленных сторонников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили.

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«Фактор Саакашвили» в Грузии уже давно ничего не значит. То, что творится в стране после его возвращения, – реванш его ближайшего окружения в попытке совершить очередную революцию, чтобы не попасть в тюрьму. На каждого из его сторонников есть уголовные дела. У Саакашвили нет того электората, о котором заявляется. На митинги приходят лишь сотни человек, а те же, кто голосует, подкуплены — деньгами или ложными обещаниями. Что касается грядущих выступлений оппозиции, то собрать за два дня на площади Свободы «всю Грузию» у них ресурсов нет», – сказал Хидирбегишвили «Известиям».

При этом в российских экспертных кругах убеждены, что пока в Грузии находится в ситуации ставшего постоянным внутриполитического кризиса, любые подвижки улучшить отношения Москвы и Тбилиси будут заблокированы.

«Ни один грузинский политик не может принять существенные решения по этому вопросу: если кто-то захочет восстановить отношения с Москвой, ему сразу скажут, что он «агент Кремля» и «предатель», – считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.