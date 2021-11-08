Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
08.11.2021 15:17
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Грузия, Дзен, Криминал, Оппозиция, Политика, Россия
Просмотров:

Грузинский журналист: «Фактор Саакашвили» у нас уже давно ничего не значит»

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного после нелегального въезда в страну, не осталось многочисленных...

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного после нелегального въезда в страну, не осталось многочисленных сторонников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Фактор Саакашвили» в Грузии уже давно ничего не значит. То, что творится в стране после его возвращения, – реванш его ближайшего окружения в попытке совершить очередную революцию, чтобы не попасть в тюрьму. На каждого из его сторонников есть уголовные дела. У Саакашвили нет того электората, о котором заявляется. На митинги приходят лишь сотни человек, а те же, кто голосует, подкуплены — деньгами или ложными обещаниями. Что касается грядущих выступлений оппозиции, то собрать за два дня на площади Свободы «всю Грузию» у них ресурсов нет», – сказал Хидирбегишвили «Известиям».

При этом в российских экспертных кругах убеждены, что пока в Грузии находится в ситуации ставшего постоянным внутриполитического кризиса, любые подвижки улучшить отношения Москвы и Тбилиси будут заблокированы.

«Ни один грузинский политик не может принять существенные решения по этому вопросу: если кто-то захочет восстановить отношения с Москвой, ему сразу скажут, что он «агент Кремля» и «предатель», – считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть