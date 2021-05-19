Грузинскую Церковь атакуют, требуя признать украинских раскольников

19.05.2021, Москва, Шота Апхаидзе

Новости Украины

Либеральные прозападные СМИ в Тбилиси начали атаку на Грузинскую Православную Церковь после того, как она отклонила предложения эмиссаров из США и Украины о признании раскольнической «ПЦУ», подчиняющейся Стамбульскому Патриарху.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет грузинский политолог Шота Апхаидзе.

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В качестве «тарана» используется запрещенный в служении митрополит Петр Цаава, которого называют «духовным отцом режима Саакашвили». Он благословлял карателей спецслужб Саакашвили, которые в ходе пыток насиловали людей. Цаава часто принимал Саакашвили и его соратников у себя в резиденции. После крушения режима Саакашвили, митрополит продолжил поддерживать его партию ЕНД, он даже принимал участие в предвыборной кампании супруги беглого экс-президента Сандры Рулофс, которая выдвигала свою кандидатуру на пост мэра города Зугдиди.

Митрополит был запрещен в служении после того, как попытался организовать церковный переворот – выступил с обвинениями в мужеложстве в адрес предстоятеля ГПЦ, но так и не смог предоставить показания обещанных свидетелей. Синод призывал Цааву покаяться и принести извинения Католикосу-Патриарху, но он не признал свою вину и отказался направляться в монастырь.

По некоторым данным, Цаава планирует обратиться в Константинопольский Патриархат и получить легализацию там – по примеру украинских раскольников. Более того, Цаава рассматривается как претендент на руководство параллельной церковной структуры, которую Стамбул может организовать в нарушение канонов и также по аналогии с Украиной – экзархат Константинопольского Патриархата в Западной Грузии.

Перед Пасхой сторонники Цаавы устроили грязную провокацию. Конфликт в Чкондидской епархии привел к потасовке в городе Мартвили на западе Грузии, в результате которой 10 человек упали с балкона епархиального здания и получили травмы.

Инцидент произошел во время заседания, которое проходило под председательством митрополита Стефана (Калайджишвили). Архиерей, недавно назначенный на Чкондидскую кафедру решением Священного Синода, отправил в запрет двух отказавшихся с ним служить диаконов, сторонников раскольника Цаавы.

Произошедшее – типичная провокация, которая готовилась загодя, долгое время с подключением либеральных СМИ.

Еще один видный представитель грузинских раскольников – протоиерей Георгий Мамаладзе, который ранее был арестован в Тбилисском международном аэропорту во время посадки на рейс в Берлин с сильнейшим ядом в багаже – цианидом натрия. Считается, что Мамаладзе хотел отравить Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго, который находился на лечении в Германии. (Президент Зурабишвили сейчас раздумывает о возможном помиловании осужденного протоиерея).

Многочисленные скандалы, раздуваемые СМИ в последнее время, связаны с тем, что Грузинская Православная Церковь оставалась верна канонам и заняла позицию, которая неприемлема для украинских еретиков, Константинопольского Патриарха Варфоломея и стоящего за ними Центрального разведывательного управления США.

Среди грузинских епископов есть и колеблющиеся. Прежде всего, это митрополит Григол Бербичашвили, известный своими радикальными прозападными политическими взглядами.

Он, как и два других епископа, не присутствовал на заседании Синода, где решалась судьба раскольника Цаавы. Владыка Григол так оправдал свое отсутствие: «У нас гостит представитель Вселенского Патриархата, посещающий «Университет Новая Грузия». Это мероприятие было запланировано в начале года, январе. Наш гость уезжает завтра, и я не мог его оставить». Оказывается, что Константинополь (к которому у иерархов православного мира есть серьезные вопросы) важнее, чем внеочередное заседание Синода, посвященное острой проблеме.

Другие епископы, которые, подобно епископу Григорию, не присутствовали на заседании Синода, также известны своими «проукраинскими» и «прозападными» симпатиями.

Однако есть в Грузинской Церкви и силы, выступающие за единство с РПЦ. Телеканал «Формула» распространил запись, на которой один из таких священников, настоятель храма Моисей выступает с проповедью, осуждающей провокации Запада.

«Рядом с нами потенциально стоит 150-миллионный православный русский народ. Всемирной семье православных народов исчезновение не угрожает, так как грузинский народ вместе с русским народом и другими православными народами – избранный народ! Мы вместе встретимся со Христом», – сказал отец Моисей.

Впрочем, можно прогнозировать, что описанные выше скандалы – не последние. США при помощи подельников Михаила Саакашвили продолжат давление на ГПЦ с целью признания псевдоавтокефалии Украинской Церкви.