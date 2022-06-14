Грузины обиделись: кандидатом в члены ЕС должна стать Грузия, а не Украина

Новости Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, если кому и «полагается» статус кандидата в ЕС, то – Грузии, а затем уже Украине и Молдове.

Свое мнение Гарибашвили выразил на заседании правительства страны, сообщает «Грузия Online».

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«Давайте сначала подождем, каким будет решение. Если кому-то и полагается, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы просим только этого, я сказал это публично, и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе, мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса», – сказал Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, если решение ЕС не будет «справедливым», правительство Грузии «детально объяснит» народу, каковы были основные причины, из-за которых «была принята хотя бы та постыдная резолюция».

Ранее стало известно, что Европейская комиссия провела ознакомительные дебаты по заявке на статус кандидата в члены ЕС Украины, Молдовы и Грузии. Первые две страны, по данным корреспондента Радио Свобода Рихарда Йозвяка могут получить положительное решение, однако по третьей «остаются вопросы», написал журналист со ссылкой на свои источники.