Грузины обокрали европейцев. Отвечать придется!

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В Грузии дело так называемых call-центров приняло неожиданный поворот. Еще в октябре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего министра обороны, ныне гражданина Израиля Давида Кезерашвили в покрывательстве преступной группировки, выманившей путем мошеннических телефонных звонков у граждан ЕС миллионы евро.

Еще в 2015 году граждане Грузии и Израиля сформировали хорошо структурированную международную преступную группировку, зарегистрировавшую в Грузии шесть ООО, на базе которых организовали кол-центры. Задействованные в центрах англоговорящие сотрудники выходили на граждан ЕС, предлагая им принять участие в торговле акциями, ценными бумагами, валютами и криптовалютами на базе ими же созданных липовых электронных платформ. Денежные средства, переведенные доверчивыми европейцами для электронной торговли, направлялись, естественно, на подконтрольные продвинутым шулерам банковские счета.

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«За кол-центрами, вероятно, стоит г-н Кезерашвили. Он кол-центры имел также и в Украине. Думаю, и сейчас есть… В расследовании включена также прокуратура Германии» – заявлял минувшей осенью премьер-министр. Грузинская полиция тогда задержала 6 фигурантов дела.

Но на днях, после основательной подготовки, сразу два рейтинговых ТВ-канала (один – подконтрольный «Единому Национальному Движению», партии Михаила Саакашвили, а также вторая телестудия, подконтрольная Давиду Кезерашвили) выпустили громкие разоблачительные сюжеты, где покрывателем преступной группы в свою очередь был объявлен никто иной, а глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили. Один из лидеров «ЕНД», депутат парламента Леван Хабеишвили главу СГБГ еще и вызвал в парламент для ответа на острые вопросы.

депутат парламента Леван Хабеишвили глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили

Соратник Саакашвили, что речь идет об «интернациональном преступлении».

Якобы партия «Грузинская Мечта» Бидзина Иванишвили, его окружение и родственники заработали примерно миллиард долларов «черных денег», часть из которых тратили на выборы.

«Против этого человека, как главной «крыши», начнется расследование», – добавил депутат-саакашист, имея в виду главу СГБГ, выразив надежду на помощь специалистов, прибывших из Германии, Франции и Швеции.

Получилось как в поговорке «Вор с мошенника шапку снял». Получив мощный зеркальный ответ, правящая партия вынужденно перешла «в оборону». Глава СГБГ Лилуашвили подал в суд против ТВ-каналов и депутата Хабеишвили за клевету, а премьер-министр Гарибашвили, будто извиняясь, спешно объявил о создании специальной правительственной группы для проверки деятельности всех кол-центров, действующих в стране.

Для Давида Кезерашвили, которому Верховный суд Грузии совсем недавно заочно присудил 10 лет тюрьмы (за другое дело), такое обвинение выглядит почти безобидным, но его острая реакция и реакция со стороны ЕНД обусловлена следующим щекотливым моментом: преступная группа нанесла ущерб гражданам ЕС. Понятное дело, что ни одна из сторон не хочет быть обвиненной в обдирании европейцев. Это же не какие-то индейцы из Амазонии, или русские из «путинской России»: рано или поздно отвечать придется!

Хороший вор концы хоронить умеет. Но как концы похоронишь, если… во-первых, это «электронное» действо продолжалось долгие годы; во-вторых, исчезла не карманная сумма, а десятки миллионов (полагаем, что даже сотни) единиц европейской валюты; в третьих, с носом оставались десятки (если не сотни) европейских граждан, в том числе и граждане Германии, которых защищает сильнейшая в мире государственная и правоохранительная система; в четвертых, их обдирают из такой жалкой страны-сателлита, как Грузия?!

Все это вместе наводит на мучительную мысль, что без «внимания» со стороны правоохранительных органов, такая дерзость, как «развести» множество граждан ЕС (!) на серьезные деньги, невозможна в маленькой стране, хоть и славившей еще с советских времен подобными неординарными манипуляциями.

Еще одно обстоятельство, свидетельствующее не в ползу официоза: Кезерашвили не находится в Грузии, откуда и были совершены звонки в ЕС и электронные манипуляции. Значит, ему сложно контролировать подобное действо, что невозможно сказать о находящейся в стране всесильной СГБГ.

А если это так, обман множества граждан Германии, главного европейского партнера, не будет прощен службе безопасности, призванной пресекать подобные дела. И это вполне может вылиться в серьезный межгосударственный скандал, что даст дополнительный аргумент в руки прозападной оппозиции в предстоящей острейшей борьбе за власть.

Если учесть сильнейшее израильское лобби, что стоит за гражданином этой страны и экс-министром обороны Грузии Кезерашвили, с одной стороны, а, с другой, – пошатнувшийся авторитет нынешних правителей Грузии в глазах европейцев, этот судебно-юридический эпизод противоборства за власть может принести весьма неприятные практические результаты для правящей партии – «Грузинская Мечта». Тем более, что, по утверждению депутата от ЕНД Левана Хабейшвили, немецкое расследование неуклонно и целеустремленно подкрадывается к главе СБГ Грузии.