Грузинская прозападная оппозиция ежедневно выходит на протесты против китайского инвестиционного присутствия в стране.

Об этом сенатор-республиканец Джо Уилсон заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«КНР стремится завладеть Грузией, всем средним коридором, который обеспечивает доступ к критически важным минералам Средней Азии. Американские компании уже вытеснены из региона. Кроме того, китайский коммунистический режим захватил черноморский порт Грузии. «Грузинская мечта» круглосуточно ведет антиамериканскую пропаганду.

Отважные грузины уже более 200 дней рискуют своими жизнями и здоровьем, маршируя по улицам с американскими флагами в защиту свободы и суверенных границ», – сказал Уилсон.