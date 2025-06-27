«Грузины с американскими флагами борются с Китаем» – сенатор США

Елена Острякова.  
27.06.2025 23:35
  (Мск) , Москва
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Беспорядки, Грузия, Дзен, Китай, Общество, Политика, Пропаганда, Россия


Грузинская прозападная оппозиция ежедневно выходит на протесты против китайского инвестиционного присутствия в стране.

Об этом сенатор-республиканец Джо Уилсон заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грузинская прозападная оппозиция ежедневно выходит на протесты против китайского инвестиционного присутствия в стране. Об...

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«КНР стремится завладеть Грузией, всем средним коридором, который обеспечивает доступ к критически важным минералам Средней Азии. Американские компании уже вытеснены из региона. Кроме того, китайский коммунистический режим захватил черноморский порт Грузии. «Грузинская мечта» круглосуточно ведет антиамериканскую пропаганду.

Отважные грузины уже более 200 дней рискуют своими жизнями и здоровьем, маршируя по улицам с американскими флагами в защиту свободы и суверенных границ», – сказал Уилсон.

Доцент кафедры политических наук в Университете Невады Нерсес Копалян подтвердил, что Китай пытается установить свое влияние на юге Грузии.

«Китай подписал стратегическое партнерство с Грузией и Азербайджаном, в то время как Армения отказалась от этого и подписала стратегическое партнерство с США. Мы видим разницу между предпочтениями авторитарного и демократического руководства в регионе. Но региональный раскол способствует росту авторитаризма, что как раз и предпочитает Россия», – вещал пропашинянский Копалян.

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