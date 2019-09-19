Грузины взбунтовались против американского смотрящего

19.09.2019, Москва, Александр Ростовцев

10 сентября в Тбилиси на международной конференции, посвящённой интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, произошёл любопытный инцидент. Мероприятие без приглашения посетила вице-спикер грузинского парламента Ирма Инашвили, чтобы получить доступ к трибуне, а также потребовать объяснений за прозвучавшую клевету на партию «Альянс патриотов Грузии», членом которой она является.

Однако трибуну и объяснения Инашвили не получила. Вместо них к ней выскочил один из участников конференции, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер, и потребовал от вице-спикера грузинского парламента немедленно покинуть зал, в результате чего стороны перешли к непарламентским выяснениям отношений. Выведенный из себя Крамер принялся орать, чтобы Инашвили убиралась.

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Столь хамское поведение иностранного гостя перед действующим представителем грузинской власти не осталось незамеченным. 15 сентября перед зданием посольства США в Тбилиси собралась толпа в 10 тысяч протестующих, чтобы выразить своё недовольство инцидентом.

Протесты перед посольством США в Тбилиси 15 сентября.

По словам наблюдателей, эта акция разительно отличалась адекватностью, организованностью и чётко сформулированными требованиями от той дебильной протестной вакханалии, которую устраивали в последние годы сторонники саакашистов и «еврогрузин».

Выступивший на митинге горячий депутат Квициани, совсем недавно устроивший в рукопашные разборки с майдаунами, пришедшими протестовать к зданию парламента против избрания премьером бывшего министра МВД Грузии Гахария, потребовал от правительства США предоставить свободу Грузии, правительству Грузии и даже самим Соединенным Штатам.

Горячий депутат Квициани, справа – вице-спикер парламента Ирма Инашвили.

Акция протеста длилась всего полчаса и прошла без эксцессов. Лидеры «Альянса патриотов Грузии» выдвинули ряд требований к американским политикам. Одним из главных требований протестующих был призыв – прекратить «крышевать» и финансировать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и лидера «еврогрузин» Гигу Бокерия.

Как известно, Саакашвили является организатором и идейным фюрером бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Бокерия и ряд видных деятелей партии «Европейская Грузия» до 2017 года состояли в политсовете ЕНД и являлись ближайшими соратниками Саакашвили.

Список к требований к правительству США озвучил председатель «Альянса патриотов Грузии Давид Тархан-Моурави. Концовка обращения была произнесена в духе кота Леопольда, «Ребята, давайте жить дружно!»

Лидер оппозиционного альянса выразил наивную надежду, что новый американский посол в Грузии, который будет назначен Госдепом до конца текущего года, «разберётся в ситуации и займёт сторону грузинского народа, а не Саакашвили и Бокерия».

Но, пожалуй, ключевым пунктом в списке лидера «Альянса патриотов Грузии» стало заявление о том, что Грузия должна объявить военный нейтралитет. Давид Тархан-Моурави во всеуслышание назвал ложью официальную статистику «77% грузин поддерживают планы руководства по членству в НАТО», потому что это не так, все давно поняли – Грузии в НАТО не бывать. Поэтому политика нейтралитета для страны, по его мнению, будет единственно разумной позицией.

«Все должны понять, что мы должны сами бороться за свою страну, никаких блоков, ни НАТО, не других, никаких иностранных военных баз, никаких международных учений», – заявил председатель «Альянса патриотов Грузии» под аплодисменты собравшихся.

На митинге был неоднократно и крайне отрицательно упомянут хамло Крамер, а также ещё один бывший американский куратор грузинского направления, Мэтью Брайза. Их охарактеризовали, как «организаторов и даже соучастников множества бед, которые перенесла Грузия в течение так называемой «независимости». Брайзе, например, припомнили сдачу Кодорского ущелья.

Саакашвили и его кукловод Мэтью Брайза.

Обруганная экс-помощником главы Госдепа Крамером вице-спикер Ирма Инашвили старательно подчеркнула, что проводимая акция ни в коем случае не антиамериканская.

«Мы тут собрались не против кого-то, а в защиту интересов Грузии и грузинской демократии. Будем надеяться, что новый американский посол станет другом Грузии и поймёт, что грузинский народ не смирится с насильниками», – заявила сопредседатель «Альянса патриотов Грузии».

Ещё одним моментом, получившим одобрение собравшихся, стало заявление о необходимости ведения переговоров по вопросу отколовшихся территорий с Сухуми, Цхинвали и Москвой.

Заинтересовавшийся мнением посольства США относительно акции здравомыслия под её стенами, телеканал «Имеди» попросил комментариев у врио посла США в Грузии Элизабет Радд.

Врио посла США в Грузии Элизабет Радд.

Проявляющая официальное дружелюбие и поддержку одиозным Саакашвили и Бокерия вместо грузинского народа, мадам дипломат уклонилась от ответа по существу на выдвинутые требования. Вместо этого она обтекаемо поблагодарила правительство Грузии «за обеспечение свободы выражения мнения независимо от политических предпочтений».

Верховный «еврогрузин» и бывший соратник Саакашвили Гига Бокерия.

Характерно, что никто не извинился за хамское поведение бывшего американского правительственного чиновника, однако правда и то, что правительство, президент и большинство грузинских парламентариев предпочли не заметить нанесённого женщине и их коллеге оскорбления.

По-хорошему, хозяевам Крамера следовало бы дать пинка своему зарвавшемуся «смотрящему», заставив его вилять хвостом и униженно просить извинений за барское поведение в гостях. Однако, есть мнение, что пинка Крамеру не дадут и извинений не принесут, посчитав, что тем самым будет оказано слишком много чести грузинским вассалам.

«Виновник торжества» – один из «смотрящих» за Грузией Дэвид Крамер.

Впрочем, в последние годы политическая культура в самих США упала до уровня бантустана, особенно низко – после «конфедератопада» и организованной травли Трампа, густо замешанной на высосанных из пальца «русских хакерах». Всего каких-то два десятилетия назад организаторов подобных провокаций судебная система Америки взяла бы за жабры, а кое-кого даже показательно закрыла по обвинению во лжи и диффамации, но теперь, использование фальшивок с последующим нагнетанием истерии, да и вообще игра без правил против политических оппонентов, стали мейнстримом борьбы за власть в Соединённых Штатах.

Хочется обратить внимание, что десять тысяч пришедших выразить свой протест американцам граждан Грузии – это очень хороший показатель для небольшой страны. Следует ожидать, что антиамериканские настроения в Сакартвело, пусть даже смягчённые риторикой в духе кота Леопольда, будут только расти.

Как говорил американский президент Франклин Делано Рузвельт, «ещё никому в мире не удавалось дурачить людей вечно». Когда-то и ослу надоедает год за годом бежать вслед за болтающейся перед носом, но так и недосягаемой, морковкой. Ну, а откровенное барское хамство «смотрящих» со стороны «мирового гегемона» только поможет грузинскому обществу быстрее осознать, в какую унизительную позицию поставлена страна при подобном «стратегическом партнёрстве».

Конечно, «Альянс патриотов Грузии» – партия не самая большая и не самая влиятельная, но эксперты видят в ней хороший потенциал и отмечают, что она находит поддержку у всё большего числа грузин.

Это тем более замечательно, что совсем недавно в грузинском парламенте и оппозиция-то была настроена крайне воинственно при упоротом русофобстве, а теперь, в риторике патриотов Грузии звучат идеи о начале диалога не только с Россией, но и с Абхазией и Южной Осетией, и даже не вызывающие более протеста заявления «о так называемой независимости».

А ведь сколько лет «самостийники», в том числе и грузинские, носились со своей фантомной «незалежностью» подобно подросткам, радостно обнаружившим у себя наличие вторичных половых признаков, а позже, не развив кроме них ничего более, придали никчёмному явлению статус небывалых достижений и священной коровы.

По сути, через протесты «Альянса патриотов Грузии» в стране наконец-то возникают, пока что в зачаточном состоянии, долгожданные тенденции, которые хотела бы видеть Россия и вменяемые «самостийники» с обретением независимости бывших союзных республик: реальный, а не декларативный, суверенитет братьев по СССР, вместе с готовностью нести его бремя самостоятельно, не сдавая в аренду заокеанскому дяде и не проституируя на нём за долю малую…