Грузите патриотизм бочками. Кому и зачем нужен Shaman как новое лицо России

На днях прочитал о том, что Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, исполнил свои хиты «Я русский» и «Встанем» в стенах СовФеда. Я там не был, но если верить пересказам в анонимных «тележках», сенаторам понравилось.

«Такого аншлага не было даже на самых важных заседаниях», – заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко после выступления артиста, добавив, что «за такими, как Shaman, (…) будущее нашей культуры, нашей эстрады».

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Ну ладно, о вкусах, как говорится, не спорят. Но вот уже я читаю в том же Телеграме, что этот самый Шаман станет доверенным лицом президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Да ну? Как говорил Станиславский: не верю! Но знающие люди качают головами – мол, инфа верная, источники не врут.

Ну а раз так, то, учитывая общественно-политическую значимость выборов первого лица страны, стоит отмотать инфоленту чуток назад и поговорить о том, что же это за чудо нашей эстрады такое, с диковинным позывным Shaman.

Благо, слишком далеко закапываться в архивы не придется – первые упоминания о будущей патриотической суперстар относятся к 2014 году, когда еще не Shaman, а просто молодой парень с весьма актуальной по нынешним временам фамилией Ярослав Дронов засветился на шоу «Голос» одного из федеральных каналов. Крестной мамой таланта стала…вы не поверите, но это легко нагуглить по соответствующим ключевым словам, член жюри «Голоса» Алла Борисовна Пугачева, сказавшая о Дронове много хороших слов и предсказавшая ему большое будущее на сцене. В общем, как говорится, «старик Державин нас приметил»…и далее близко к тексту.

Правда, тогда, в 2014-м и в последующие за ним годы, несмотря на Крым и вызванный им «крымский консенсус», репертуар Дронова представлял собой самую заурядную сладкоголосую попсу и мало чем выделялся от тысяч подобных «айдолов» для подростков. Листая старую тетрадь расстрелянного меломана, находим Дронова в 2019 году на разогреве у пошлейшего Шнура с его «Ленинградом» на концерте в Royal Beach.

Уже тогда злые языки говорили, что взлет карьеры хорошенького певца во многом результат активной деятельности его жены Елены Мартыновой – «которая биг-босс и большой медиаменеджер, член правления «Мегафона», директор по коммуникациям и маркетингу много чего», – выражаясь языком авторов телеграмм-канала «Антиглянец». Не удивительно, что все страницы Дронова в интернете закрыты, и на свадьбах он, как многие коллеги по «Голосу» не поет.

Внезапный ребрендинг и преображение до полной неузнаваемости, а вместе с ними и мощный взлет аж до Кремлевских палат в карьере Дронова – теперь уже Shaman-а, совпали по времени с началом СВО и резким изменением конъюнктуры. Впрочем, ни сам певец, ни его концертный директор Сергей Лавров не жеманятся и не делают секретом тот факт, что просто удачно встроились в текущую конъюнктурную струю. Послушаем концертного директора:

«У Shaman много концертов, потому что сейчас прет патриотическая песня. Когда закончится его звездный час — сказать сложно, но как и любая мода, мода на патриотизм проходит быстро».

Ну а пока «патриотизм прет», отчего бы не косить бабло, если оно само идет в руки. По признанию того же Лаврова, гонорар его подопечного за один концерт составляет от двух до трех миллионов рублей. Корпоратив с участием Shaman обойдется от 50 до 100 тысяч евро.

В общем, нормальный такой коммерческий патриотизм. Более того, Shaman по уровню доходов даже «не номер один». Те же Анна Асти и Юлия Зиверт получают еще больше. И, в общем, это было бы сугубо личным делом певца – каждый зарабатывает чем может и как может, если бы не навязчивый пиар этого «Ярусского» из каждого утюга, если бы не столь же навязчивые попытки искусственного конструирования нового эталона «патриотической песни» и чуть ли не «голоса поколения» и «голоса СВО» из него же.

Вот, к примеру, в октябре прошлого года мы узнали из опроса ВЦИОМ, что, оказывается, большинство россиян назвали Shaman «лучшим певцом страны». За него проголосовало в три раза больше респондентов, чем за главного «патриота» российской эстрады Олега Газманова. И снова таки: да ну?!

Причем, мы ведь нечто подобное уже проходили. Я имею в виду практику выращивания бройлерным методом из ничего узнаваемых «народных лиц» и включения их затем по разнарядке «сверху» в официально одобряемый «иконостас». По итогам такой практики ее можно смело назвать «синдромом Исинбаевой». Надеюсь, не нужно напоминать, чем закончился горячий флирт с патриотизмом этой гранд-дамы российского спорта и где сейчас она обретается? А ведь как дышала, как размахивала флагом! Ну точь в точь как сейчас певец Shaman.

Также нелепо сейчас смотрится и «выдвинутый сверху» голос патриотизма — певец Шаман. Никто вам не поручится за то, что ладно, не завтра, а послезавтра , сочтя что патриотизм уже не так «прет» и приносит меньше доходов, он не сменит гражданство, не уедет в другую страну и не скажет, что «просто отрабатывал образ», потому что артист. И придется лихорадочно снимать с показа его клипы и заблюривать его лицо на фотографиях с кремлевских концертов.

В нашем случае спекуляция на патриотических темах и образах выходит за разумные рамки и грани – туда, где начинается обычное переигрывание и пошлость, как это было с нажатием «красной кнопки» в ходе концерта на день народного единства в этом году. Примечательна реакция патриотических лидеров мнений в Сети на эту выходку. Вот, что пишет об этом автор тг-канала «Вожак Z» и реальный участник СВО:

«Шаман, нажимающий красную кнопку в ядерном чемоданчике со словами «Я – русский» – это пошлость, и кроме брезгливой усмешки ничего не вызывает. Особенно на контрасте с Юлей Чичериной, которая целый час нам пела песни под гитару, без фанеры и перфомансов, на фоне работающей рядом арты. Не знаю, как дома в тылу, но открою вам тайну: здесь Шамана никто не слушает. Чичерину слушают, Апачева слушают, Рэма Диггу слушают, Джанго слушают, а вот Шамана – нет. Он здесь… неуместен, что ли. И песни его пафосные точно здесь лишние. Так видится диспозиция».

Похожие оценки и у еще одного добровольца СВО и блогера Ильи Янсена, недавно вернувшегося после ранения и демобилизации с Донбасса:

«На фронте вкусы разнятся. Слышу я тут и классику русского рока, и попсу, и рэп, и клубняк, и индастриал, и скандинавский блэк метал. Слышал Апачева, Елизарова, Цоя, Высоцкого, Муцураева, Агату Кристи, треки из рекламы ЧВК Вагнер, много всякого рэпа, включая донецкий, слышал Чичерину, слышал КУБУ и Зверобой, слышал предателей от русского рока Шевчука и БГ. Слышал Раммштайн и Мановар, слышал Пламенева, а у одного весьма возрастного и опытного добровольца первой волны на звонке стоит RADIO TAPOK. Практически всех я слышал на фронте, слушают все свою музыку, но нигде и ни разу я не слышал Шамана. На сим о «патриотическом голосе СВО» диалог можно заканчивать. Шамана на передке нет – ни в колонках, ни, как я понимаю, физически. О чëм тут говорить».

В среде коллег по цеху подозрения о том, что патриотизм Ярослава Дронова показной, неискренний и фальшивый, довольно таки распространены.

Вот что говорит, к примеру, известный музыкальный продюсер и глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев:

«Мы приглашали его (певца Шамана) и не раз, и сюда (на «Золотой граммофон»), и на программы, которые делает «Русское радио». Но, к сожалению, это его позиция. К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет Шаман, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня… Монетизируя те деньги, которые этот артист получает от кремлевских идеологов, при этом не сделать ничего для армии — я считаю, что это просто необъяснимая ситуация».

Но настоящий скандал вызвало появление клипа «Мы», часть сцен из которого снималось на Красной площади на фоне Кремлевской стены. Одетый в эстетике нациюгенда Shaman гордо вышагивал с нарукавной повязкой в цветах российского флага и едва ли не зиговал. Многие в Z-среде тогда задались вопросом: а точно ли нам нужен ТАКОЙ патриотизм?

«Только мне кажется, что это косплей соратников Адольфа Алоизовича? Проблема системы в том, что русских патриотов изображают непатриоты за деньги. А они как понимают, так и делают. Других для нас нет. Хорошо, что не зиганул в конце»,- писал в апреле Олег Царев.

А Z-автор Наталья Осс задается еще более интересным вопросом:

«Сейчас, друзья, покажу вам маленький фокус. В поисковой строке Яндекса набираешь «нацист с повязкой» и жмешь на «картинки». Упс! Первым номером – Шаман…А до этого он скакал с прической мальчика из гитлерюгенда и в черном прикиде гитлеровских штурмовиков. И тоже нечаянно, ну, просто юмор специфический или одежды другой под рукой не было. Это придумывают очень глупые люди, вот прямо дурачки с мороза. Желают, как лучше, задорнее, но получается, как всегда, кринжово. Они не понимают, что там самым компрометируют русских и русскую идею».

Удивился особенностям образа «нового лица русского патриотизма» и политолог Сергей Марков:

«Когда в православной России главный патриотический певец с именем Шаман, а главный символ борьбы за русских и против нацизма на Украине это буква Z, то многие делают вывод, что наверху власти что-то очень сильно не так. Шаманизм и Z это не наше».

А коллега Маркова по политологическому цеху Максим Жаров копает еще глубже:

«Упоминание Аллой Пугачевой Шамана (Ярослав Дронов) в объяснениях «примадонны» со своими критиками – есть явный product placement. Что говорит о том, насколько сейчас политически близки Шаман, Пугачева и иноагент Максим Галкин. И если мы вспомним, кто именно проводил пару лет назад тест-драйв Галкина на роль «русского Зеленского», то неизбежно придем к выводу о том, что и Шамана сейчас раскручивают примерно в тот же сценарий той же самой элитной группы. И это весьма любопытно, не правда ли?».

Я бы сказал, не просто любопытно, а очень любопытно. Учитывая, что на носу выборы. Такой странный персонаж в тени Путина может разве что помочь Западу укреплять чернушный нарратив о русских. А тот, кто двигает Дронова под софиты рядом с президентом, – просто отгружает противнику снаряды для информационного противоборства. Вагонами.

Что же до самого Дронова, то я склонен согласиться с мнением известной рок-певицы Ольги Кормухиной:

«Дело в том, что артист – это всего лишь 10% таланта, 90% – это интеллект. Интеллект (у Дронова) ещё не созрел <…> Раз, и кинули бабки зарабатывать. Ну, заработает он денег. Но ведь он рано или поздно сядет у разбитого корыта. Я-то это знаю, у меня душа за это болит».