Грузите «зелень» вагонами: спасут ли 43 миллиарда долларов «отцов украинской демократии»

Одного из героев своего бессмертного сатирического романа «Золотой теленок» Ильф с Петровым обозначили как «джентльмена в поисках десятки». За прошедшие с той поры сто лет запросы «джентльменов» такого рода значительно выросли. Появились даже целые государства с таким вот модус операнди. Яркий пример – нынешняя Украина. Она в настоящий момент рыщет по свету в поисках не какой-то там жалкой десятки, а целых 43 миллиардов в американской вечнозеленой валюте. И это только лишь на один 2024-й год!

Ожиданиями по объему западной финансовой поддержки Киеву поделилась глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа:

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«В будущем году мы ожидаем, и правительство будет вести переговоры о том, что нам нужно получить 43 миллиарда долларов», — заявила она, пояснив, что фактически все необоронные расходы, в том числе социальные, гуманитарные, расходы по восстановлению инфраструктуры, покрываются «за счет средств международных партнеров» Украины.

То есть, страна не только воюет, но и живет за чужой счет. И более того, украинским властям такая жизнь настолько понравилась, что они требуют продолжения банкета на неопределенный срок.

The Wall Street Journal меж тем откровенничает с читателями, рассказывая, как именно украинские чиновники, находясь перед лицом еще минимум одного года боевых действий, собираются покрыть гигантский бюджетный дефицит:

«Некоторые из этих усилий просты: продажа военных облигаций корпорациям и частным лицам, лоббирование международной помощи и реструктуризация существующих долгов. Другие – византийские, например, обложение налогом финансовых посредников, таких, как Euroclear, которые получают прибыль от замороженных российских активов. На этой неделе брокерская компания ICU запускает программу дистанционной продажи украинских государственных облигаций частным лицам за рубежом».

Тем не менее, горестно вздыхают американцы, потенциальные инвестиции, скорее всего, окажутся каплей в море. Оно и понятно: дураков, или же просто очень рисковых парней, готовых вкладывать в воюющую страну с несущесвующей экономикой, исчезающее мало. В связи с этим Украина наращивает внутренний рынок облигаций.

В этом году правительство Шмыгаля заняло 10 млрд долларов за счет продажи местных облигаций, что превышает 8,5 млрд долларов американской помощи. По данным незалежного министерства финансов, в этом году банки, компании и частные лица увеличили объем владения казначейскими облигациями Украины на 3 млрд долларов, в то время как объем владения центрального банка сократился примерно на 400 млн долларов.

А пока реалисты в украинском правительстве пытаются свести балансы, оптимисты в ЕС бегут сильно впереди паровоза и собираются запилить очередную пафосную и бессмысленную конференцию по послевоенному восстановлению Украины. По словам немецкой министерки Бербок, мероприятие пройдет в Берлине уже в начале следующего года. Напомню, предыдущая такая конференция в швейцарском Лугано вышла не менее пафосной, но результатов дала буквально с гулькин нос.

А еще украинский Минфин сильно беспокоит неоправданно крепкий курс гривны. Обычно в других странах сырьевой направленности как раз наоборот – курс нацвалюты стараются опускать в интересах экспортеров, выравнивая, таким образом, заодно и торговый баланс. Украина же с ее жесткой монетарной политикой по лекалам МВФ и тут оказалась страной уникальной.

Впрочем, слово главе Минфина Незалежной Сергею Марченко:

«Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы коммуницируем с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/$1».

Получается какой-то абсурд: Минфин планирует чуть ли не принудительную девальвацию нацвалюты, в то время когда Нацанк наоборот, с помошью своей ставки подсушивает и так низкую из-за войны деловую активность, укрепляя гривну.

«Сейчас Минфин Украины использует лоскутный подход к затыканию бюджетных дыр. Он надеется провести дальнейшую реструктуризацию облигаций. В другом случае министерство хочет получить прибыль от замороженных российских активов. В первом полугодии Euroclear получила доход 1,7 млрд от 150 млрд долларов. По словам людей, близких к переговорам, некоторые предложения позволят уже упомянутым международным посредникам из Euroclear положить в свой карман значительную часть из этой суммы», – резюмирует The Wall Street Journal.

В общем, скатерти-самобранки из дырявого одеяла украинского бюджета не вышло. Остается «лоскутный подход». В просторечии – с миру по нитке – голому рубашка. Кредиты пока дают, но уже не так охотно, как раньше. Одна надежда – на российские «бабки». Лежат ведь без дела, а на них можно прожить… целый год. Ну, если экономить, то два.